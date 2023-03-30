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港股ADR升124點 夜期高水109點 中行中銀工行海底撈等公布業績

美股向上，港股ADR升124點或0.62%，報20317點，即月恒指夜期升76點，報20301點，夜期高水109點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.55%，折合報386.91元；阿里巴巴（9988）升3.69%，折合報98.04元；美團（3690）升0.53%，折合報140.75元；匯控（0005）升1.46%，折合報53.72元；建行（0939）跌0.19%，折合報5.09元。

道期現跌0.106%；標期現跌0.09%；納期現跌0.17%。日股現跌0.3%，韓股現升0.02%，澳股現升1%。

VIX指數隔晚跌4.25%或0.85點，報19.12點。

紐油現跌0.06%或0.04美元，報72.92美元；布油現跌0.05%或0.04美元，報78.24美元；金價現跌0.16%或3.31美元，報1961.39美元；LME 銅期貨隔晚升0.27%或24.5美元，報9002.5美元。美國10年期債息現升0.05%或0.0019厘，報3.5658厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中行（3988）、中銀香港（2388）、碧桂園（2007）、海底撈（6862）、工行（1398）、海爾智家（6690）、交行（3328）、農業銀行（1288）、雅居樂（3383）、國航（0753）、鞍鋼股份（0347）、嗶哩嗶哩（9626）、東航（0670）、萬科（2202）、中國中免（1880）、思捷環球（0330）、長城汽車（2333）、永利澳門（1128）等。

中天湖南集團（2433），上市，定價1.18元。

通達（0698）去年賺1.4億，按年跌四成，售電器外殼業務套近7億。

華融（2799）受內房下行致損失大增至293.8億人幣，全年虧損275.8億。

蒙牛（2319）全年多賺半成至53億人幣，遜預期。

建行（0939）去年多賺7%，略遜預期。

贛鋒鋰業（1772）去年多賺近3倍至205億人幣，不派末期息。

復星（0656）去年利潤大跌95%，受保險資管業巨虧影響。

中遠海運（1199）去年經調整純利錄3.05億美元，按年跌8%。下半年集裝箱將好過上半年，內需推動增長。

中國人壽（2628）去年賺321億人幣，按年跌37%。

潤地（1109）：房市仍波動，求收入和利潤雙增長。

購股權到期未到價，電視廣播（0511）集團行政主席許濤於TVB持股暫降至0.91%。

香港科技探索（1137）去年多賺13.4倍至2.12億，不派末期息。直播策略與坊間不一樣，對明星主持持續效果存疑。

中石油（0857）盈利增逾六成達1493.8億人幣，派末期息0.22元。

中海油（0883）全年多賺1倍，息0.75元，今年預測資本支出屆乎微降0.3%至增9.6%。

快手（1024）去年虧損收窄至137億人幣，不派息。

 

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