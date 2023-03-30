美國的銀行每季度都要向FDIC的保險基金繳納資金。FDIC的收費差異很大。2010年的《多德-弗蘭克法案》要求該機構在設定費率時考慮銀行的規模。銀行本身的複雜性和監管評級也會影響到費率的高低。當FDIC的主要基金遭受打擊時，該機構可以發起特別評估，以加快補充資金池的速度，並調整如何設定這些利率。

FDIC此前表示，計劃在5月份針對銀行業提出一項所謂的特別評估，以支持規模達1,280億美元的存款保險基金。美國政界施壓FDIC不要對小銀行收額外費用。FDIC表示，自己在如何設定費用方面有自由度。

報道引述消息指，私下裡官員們打算避免給社區銀行壓力，同時讓大銀行承擔更多成本，像摩根大通、美國銀行、富國銀行等本來每家要承擔數十億美元，金額有機會會再增加。

有關特別評估的規模和時間的討論尚處於初期階段。一些知情人士稱，讓大型銀行多出錢被認為是政治上最合適的解決方案。

FDIC、摩根大通、美國銀行和富國銀行的代表不予置評。

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