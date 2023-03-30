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恒指高開24點 中天湖南集團上市升1.4倍 快手升5%

恒指今早高開24點或0.13%，報20216點，大市成交金額28億元；國指今早高開13點或0.2%，報6892點。恒生科技指數開市報4278點，升0.75%。非必需消費品、通訊服務股推動大市。整體上升股份比例為7.8%，下跌為4.88%，無升跌為87.3%。快手（1024）升5.16%。香港科技探索（1137）升8.69%。中天湖南集團（2433）上市，升147.46%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、京東（9618）貢獻恒指較多。工行（1398）、平保（2318）、中海油（0883）拖累大市。

藍籌11隻升，46隻下跌，19隻無升跌。阿里巴巴（9988）升2.7%，報97.1元，是升幅最大的藍籌，中人壽（2628）跌2.28%，報12.86元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，9隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報76.3元，升5.53%；跌幅最大的是理想（2015）開市報96.5元，跌1.48%。

恒指受制於50天線(20639.87點)。科指高於50天線(4245.77點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中行（3988）開市報3.03元，跌0.33%。中銀香港（2388）開市報25.25元，無升跌。碧桂園（2007）開市報2.17元，無升跌。海底撈（6862）開市報20.7元，無升跌。工行（1398）開市報4.26元，跌0.7%。海爾智家（6690）開市報25.4元，跌0.78%。交行（3328）開市報4.91元，升0.2%。農業銀行（1288）開市報2.93元，無升跌。雅居樂（3383）開市報1.78元，無升跌。國航（0753）無成交，報6.95元。鞍鋼股份（0347）開市報2.59元，升1.17%。嗶哩嗶哩（9626）開市報192元，跌0.16%。東航（0670）無成交，報3.04元。萬科（2202）開市報12.64元，跌0.32%。中國中免（1880）開市報191元，跌0.73%。思捷環球（0330）無成交，報0.69元。長城汽車（2333）開市報9.57元，升0.42%。永利澳門（1128）開市報7.48元，升0.67%。

中天湖南集團（2433），上市，定價1.18元。開市報2.92元，升147.46%。

通達（0698）去年賺1.4億，按年跌四成，售電器外殼業務套近7億。開市報0.115元，升2.68%。

華融（2799）受內房下行致損失大增至293.8億人幣，全年虧損275.8億。開市報0.455元，無升跌。

蒙牛（2319）全年多賺半成至53億人幣，遜預期。開市報33.75元，無升跌。

建行（0939）去年多賺7%，略遜預期。開市報5.1元，無升跌。

贛鋒鋰業（1772）去年多賺近3倍至205億人幣，不派末期息。開市報49元，升1.45%。

復星（0656）去年利潤大跌95%，受保險資管業巨虧影響。無成交，報6.11元。

中遠海運（1199）去年經調整純利錄3.05億美元，按年跌8%。下半年集裝箱將好過上半年，內需推動增長。開市報5.69元，升0.89%。

中國人壽（2628）去年賺321億人幣，按年跌37%。開市報12.86元，跌2.28%。

潤地（1109）：房市仍波動，求收入和利潤雙增長。開市報35.15元，跌1.54%。

購股權到期未到價，電視廣播（0511）集團行政主席許濤於TVB持股暫降至0.91%。開市報11元，升1.85%。

香港科技探索（1137）去年多賺13.4倍至2.12億，不派末期息。直播策略與坊間不一樣，對明星主持持續效果存疑。開市報5.13元，升8.69%。

中石油（0857）盈利增逾六成達1493.8億人幣，派末期息0.22元。開市報4.43元，升2.07%。

中海油（0883）全年多賺1倍，息0.75元，今年預測資本支出屆乎微降0.3%至增9.6%。開市報11.48元，跌2.21%。

快手（1024）去年虧損收窄至137億人幣，不派息。開市報59.15元，升5.16%。

破頂股表現

破頂股包括，金嗓子（6896）創52周高，見2.82元，開市報2.82元，升6.82%。

異動股

上升異動股，包括，中天湖南集團（2433）開市報2.92元，升147.46%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.077元，升14.93%；伊泰（3948）開市報12.98元，升14.87%；所羅門環球控股（8133）開市報0.145元，升14.17%；金山雲（3896）開市報3.81元，升14.07%；天臣控股（1201）開市報0.128元，升11.3%；國能國際資產（0918）開市報0.23元，升10.58%；國藥科技股份（8156）開市報0.025元，升8.7%；香港科技探索（1137）開市報5.13元，升8.69%。

下跌異動股，包括，絲路能源（8250）平上市低位0.012元，開市報0.012元，跌7.69%；壽康集團（0575）開市報0.072元，跌6.49%；自動系統（0771）開市報0.78元，跌6.02%；華晨中國（1114）開市報3.38元，跌5.59%；上海証大（0755）開市報0.021元，跌4.55%；恆泰裕集團（8081）開市報0.088元，跌4.35%；南旋控股（1982）開市報0.5元，跌3.85%；中國軟件國際（0354）開市報5.71元，跌3.22%。

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