阿里巴巴（9988）宣布業務重組事件後第二日，管理層就業務重組舉辦分析員會議，阿里首席財務官徐宏表示，儘管業務重組後，走向獨立自決管理方針，但各自部門過去已形作穩定性合作關係，合作關係不會因是次管理架構的調整而發生變化。他又舉例，公司多個業務上雲已成形趨勢，帶來降本效益，未來亦會保持業務之間合作；各自業務未來除了作為阿里公司的服務方和提供方，可以更多自主接受市場，增強作為服務提供方的效益。問及業務獨自IPO 的時間表，徐宏又表示除了淘寶、天貓業務外，其他部門都將在適當的時候尋求獨立融資及IPO，在上市後集團將繼續評估這些公司，並決定是否繼續由母公司控制。問及潛在分拆子公司日後會否繼續選擇香港作為主要上市，徐宏表示公司將持續評估市場及外部環境，仍需時進行評估工作。
董事會主席兼首席執行官張勇又表示，阿里內部過去不斷調整架構及升級，形成各自核心業務板塊，業績重組及管理層架構發生變動後，能增加員工的關注度。至於選在3月底發布重組，因阿里將於4月將迎來新財年，期望在新一年公司治理架構變化，促使各自業務變成創業者模式，制定長、中、短期的階段性市場計劃，為業務創造更大價值。作為阿里的子公司，業務的服務宗旨繼續保持，為客戶服務理念不變。張勇又表示，在重組成6大部門後，每個部門都將是一間獨立營運的公司，意味著阿里巴巴作為控股公司的角色將更多的成為資產及資本營運商，而不是業務營運商。
問及股票回購，徐宏表示股票回購承諾不變，未來會定期評估現金流情況和整體回購計劃，會在整體投資組合中關注相對非戰略性、非重點的投資，通過一級或二級市場變現的形式改善資本結構。
阿里巴巴開市報97.1元，升2.7%，現報96.8元，升2.4%。
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