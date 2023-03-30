董事會主席兼首席執行官張勇又表示，阿里內部過去不斷調整架構及升級，形成各自核心業務板塊，業績重組及管理層架構發生變動後，能增加員工的關注度。至於選在3月底發布重組，因阿里將於4月將迎來新財年，期望在新一年公司治理架構變化，促使各自業務變成創業者模式，制定長、中、短期的階段性市場計劃，為業務創造更大價值。作為阿里的子公司，業務的服務宗旨繼續保持，為客戶服務理念不變。張勇又表示，在重組成6大部門後，每個部門都將是一間獨立營運的公司，意味著阿里巴巴作為控股公司的角色將更多的成為資產及資本營運商，而不是業務營運商。

問及股票回購，徐宏表示股票回購承諾不變，未來會定期評估現金流情況和整體回購計劃，會在整體投資組合中關注相對非戰略性、非重點的投資，通過一級或二級市場變現的形式改善資本結構。

阿里巴巴開市報97.1元，升2.7%，現報96.8元，升2.4%。

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