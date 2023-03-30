《新華社》報道，國家副主席韓正在京分別會見了來華出席中國發展高層論壇2023年年會的匯豐（0005）行政總裁祈耀年、太古創辦人施懷雅家族傳人施銘倫、雅培公司董事長羅賦德、安聯集團董事會主席貝特、施耐德電氣公司董事會主席趙國華。
韓正表示，跨國公司多年來為中國經濟發展作出了積極貢獻，是中國改革開放的見證者、參與者，自身也得到巨大發展。
他又指，今年是中國改革開放45週年，實踐充分證明，改革開放極大促進了中國的發展。無論國際形勢如何變幻，中國開放的大門只會越開越大。
韓正指出，高質量發展是中國全面建設社會主義現代化國家的首要任務，中國的高質量發展離不開國際合作，離不開包括跨國公司在內的各類市場主體參與。當前國際形勢複雜多變，中外企業界加強溝通合作非常重要。他希望各國企業堅定對華投資合作信心，扎根中國市場，共享中國新發展帶來的新機遇。
祈耀年等表示，中國的改革開放取得了豐碩成果，近年來中國經濟發展始終是世界經濟最重要的穩定器。眾多跨國公司均從中國改革開放中受益，並得以成功發展。
祈耀年等亦感謝中國政府長期以來推動體制機制改革，重視改善營商環境和保護外商投資權益。看好中國經濟增長潛力、創新活力和投資機會，將加大對華投入，實現共贏發展。