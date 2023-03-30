港元現報7.8498元升值1點子，曾升值最多0點子，報7.8499元，亦曾升值最多26點子，報7.8473元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌13.16點子至1.35988%；1星期HIBOR升7.55點子至2.97208%；2星期HIBOR升4.11點子至2.98845%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.26點子至3.70952%；6個月期HIBOR跌0.33點子至4.00952%；12個月期HIBOR升0.66點子至4.20911%。

美元指數現報102.779升值0.139點或0.14%。

美元1個月期LIBOR報4.85871%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.6767%，終止連續6日擴闊，利差是2023年3月28日後最高，當日差距為-1.662%

對上一次終止連續6日擴闊，是2023年3月20日，當日利差報-1.7624%。

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