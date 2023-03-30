文章日期：2023年3月30日 11:24
力盟科技（2405）公布IPO結果，定價0.7元，屬招股價範圍0.65元至0.75之中間價，香港部分超購12.47倍，國際部分則超購0.45倍。一手中籤率25%，認購20手穩獲一手。
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