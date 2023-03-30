盧敏放表示，集團今年利潤率擴張30至50點子，看到市場未來兩、三年內有增長空間，包括白奶產品，至於雪糕增長非常好，在東南亞市場增長亦快，而且有盈利擴張，奶酪業務則仍是初期發展，強調增長要爭取市佔率，又稱酸奶業務問題未解決，包括酸奶價值、消費者認同等，今年團隊會加鞭，並承認奶粉做得相對不好，集團會修復業務。

去年蒙牛在體育活動宣傳不少，盧敏放指，去年女足、世界盃等活動的營銷做得漂亮，但費用沒增多少，希望繼續提高營銷效率，並做好品牌。被問到行內龍頭如何提升利潤率，盧敏放認為，企業七至八成盈利改善，來自企業本身能力，只有兩至三成由競爭造成。他又稱，公司創新重要，做「全世界不做的產品」，會可以突圍。

盧敏放補充，如果市場有機會出現，一定會競投，強調能力已在，又稱集團今年繼續回購，透露會有相當規模。

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