美股隔晚向上，但恒指先升後跌，阿里健康（0241）跌9.35%，收報5.72元，是跌幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）收報95.4元，升0.9%。績後，中石油（0857）創52周高，收報4.54元，升4.61%，是升幅最大的藍籌，但中海油（0883）則倒跌2.04%，收報11.5元。
恒指今早高開24點，高位升107點，低位跌175點，半日高低波幅283點。通訊服務、金融股推低大市。整體上升股份比例為17.3%，下跌為34.96%，無升跌為47.73%。
恒指半日跌138點或0.69%，報20053點，大市成交金額666億元；國指跌64點或0.94%，報6814點。恒生科技指數收報4198點，跌1.12%。
藍籌股成交金額288.45億元，佔大市成交43.31%；科指成份股成交金額211.29億元，佔大市成交31.72%；國指成份股成交金額284.83億元，佔大市成交42.76%。
窩輪及牛熊證成交金額減少25.79%，至89.95億元，佔大市成交13.48%。牛熊證成交金額44.36億元，減少24.54%；窩輪成交金額45.59億元，減少26.97%。
騰訊（0700）、建行（0939）、友邦（1299）拖累大市。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、京東（9618）貢獻恒指較多。
藍籌19隻升，54隻下跌，3隻無升跌。中石油（0857）升4.61%，收報4.54元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌9.35%，收報5.72元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報59元，升4.89%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報5.72元，跌9.35%。
恒指100天線(19789.75點)升穿20天線(19781.16點)，向上逼近250天線(19813.9點)，續低於50天線(20636.61點)。科指跌穿50天線(4244.19點)。
北水南下合計淨流入14.75億元，較上日減少51.81%，連續第17日流入，累計流入514.08億元，對上一次連續17日淨流入是2022年10月28日。南水北上合計淨流入14.09億元人民幣，較上日減少67.41%，連續第3日流入，累計流入60.86億元。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中行（3988）收報3元，跌1.32%。中銀香港（2388）收報25.3元，升0.2%。碧桂園（2007）收報2.15元，跌0.92%。海底撈（6862）收報20.6元，跌0.48%。工行（1398）收報4.22元，跌1.63%。海爾智家（6690）收報25.15元，跌1.76%。交行（3328）收報4.87元，跌0.61%。農業銀行（1288）收報2.89元，跌1.37%。雅居樂（3383）收報1.8元，升1.12%。國航（0753）收報6.95元，無升跌。鞍鋼股份（0347）收報2.52元，跌1.56%。嗶哩嗶哩（9626）收報188.2元，跌2.13%。東航（0670）收報3.06元，升0.66%。萬科（2202）收報12.56元，跌0.95%。中國中免（1880）收報190.2元，跌1.14%。思捷環球（0330）收報0.68元，跌1.45%。長城汽車（2333）收報9.46元，跌0.73%。永利澳門（1128）收報7.42元，跌0.13%。
中天湖南集團（2433），上市，定價1.18元。收報2.68元，升127.12%。
通達（0698）去年賺1.4億，按年跌四成，售電器外殼業務套近7億。收報0.117元，升4.46%。
華融（2799）受內房下行致損失大增至293.8億人幣，全年虧損275.8億。收報0.435元，跌4.4%。
蒙牛（2319）全年多賺半成至53億人幣，遜預期。收報32.35元，跌4.15%。
建行（0939）去年多賺7%，略遜預期。收報5.02元，跌1.57%。
贛鋒鋰業（1772）去年多賺近3倍至205億人幣，不派末期息。收報48.6元，升0.62%。
復星（0656）去年利潤大跌95%，受保險資管業巨虧影響。收報5.6元，跌8.35%。
中遠海運（1199）去年經調整純利錄3.05億美元，按年跌8%。下半年集裝箱將好過上半年，內需推動增長。收報5.34元，跌5.32%。
中國人壽（2628）去年賺321億人幣，按年跌37%。收報12.3元，跌6.53%。
潤地（1109）：房市仍波動，求收入和利潤雙增長。收報36.1元，升1.12%。
購股權到期未到價，電視廣播（0511）集團行政主席許濤於TVB持股暫降至0.91%。收報11.18元，升3.52%。
香港科技探索（1137）去年多賺13.4倍至2.12億，不派末期息。直播策略與坊間不一樣，對明星主持持續效果存疑。收報4.83元，升2.33%。
中石油（0857）盈利增逾六成達1493.8億人幣，派末期息0.22元。創52周高，見4.58元，收報4.54元，升4.61%。
中海油（0883）全年多賺1倍，息0.75元，今年預測資本支出屆乎微降0.3%至增9.6%。收報11.5元，跌2.04%。
快手（1024）去年虧損收窄至137億人幣，不派息。收報59元，升4.89%。
破頂股包括，零跑（9863）創上市新高，見41.85元，收報40.75元，升8.96%；思派健康（0314）創上市新高，見39.05元，收報38.3元，升2.96%；金山雲（3896）創上市新高，見4.45元，收報3.93元，升17.66%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見13.05元，收報12.75元，升1.35%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見11.26元，收報11.03元，跌0.99%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見12.67元，收報12.32元，升0.98%；青啤（0168）創52周高，見85.65元，收報85元，升2.22%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；伊泰（3948）創52周高，見17元，收報15.76元，升39.47%；首程控股（0697）創52周高，見2元，收報1.99元，升3.11%；常茂生物（0954）創52周高，見0.99元，收報0.95元，無升跌；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌。
破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見4.58元，收報4.54元，升4.61%。
20隻股份創上市新低，其中十隻包括，騰盛博藥（2137）低見4.44元，收報4.47元，跌3.04%；創勝集團醫藥（6628）低見6.88元，收報6.99元，升1.98%；壽康集團（0575）低見0.055元，收報0.059元，跌23.38%；佳源服務（1153）低見0.189元，收報0.244元，跌34.05%；大灣區聚變力量（1189）低見0.053元，收報0.053元，跌11.67%；交運燃氣（1407）低見0.65元，收報0.66元，跌2.94%；GC CONSTRUCTION（1489）低見0.475元，收報0.475元，跌3.06%；ＭＩ能源（1555）低見0.032元，收報0.035元，跌5.41%；中國金屬利用（1636）低見0.057元，收報0.058元，跌27.5%；普甜食品（1699）低見0.04元，收報0.041元，跌6.82%。
26隻股份創52周低，其中十隻包括，卓悅控股（0653）低見0.103元，收報0.104元，跌8.77%；渝太地產（0075）低見0.48元，收報0.49元，跌9.26%；正商實業（0185）低見0.89元，收報0.9元，跌1.1%；福田實業（0420）低見0.72元，收報0.72元，跌1.37%；普達特科技（0650）低見0.87元，收報0.88元，無升跌；中國高速傳動（0658）低見2.83元，收報2.86元，無升跌；高雅光學（0907）低見0.275元，收報0.3元，跌1.64%；招商局置地（0978）低見0.5元，收報0.51元，無升跌；中天順聯（0994）低見0.72元，收報0.73元，跌6.41%；MAYER HOLDINGS（1116）低見0.149元，收報0.151元，跌6.79%。
異動股
上升異動股，包括，中天湖南集團（2433）收報2.68元，升127.12%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.075元，升47.06%；伊泰（3948）創52周高，見17元，收報15.76元，升39.47%；恆都集團（0725）收報0.83元，升27.69%；亞洲先鋒娛樂（8400）收報0.032元，升23.08%；騰邦控股（6880）收報0.219元，升21.67%；連成科技集團（8635）創52周高，見0.48元，收報0.44元，升20.55%；恒達集團控股（3616）收報0.46元，升19.48%；泛海酒店（0292）收報0.126元，升18.87%；所羅門環球控股（8133）收報0.15元，升18.11%。
下跌異動股，包括，佳源服務（1153）創上市新低，見0.189元，收報0.244元，跌34.05%；德斯控股（8437）平上市低位0.07元，收報0.077元，跌33.62%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.135元，跌27.81%；中國金屬利用（1636）創上市新低，見0.057元，收報0.058元，跌27.5%；壽康集團（0575）創上市新低，見0.055元，收報0.059元，跌23.38%；絲路能源（8250）創上市新低，見0.01元，收報0.01元，跌23.08%；企展控股（1808）收報1元，跌21.88%；中泛控股（0715）收報0.022元，跌21.43%；華南職業教育（6913）收報1.02元，跌18.4%；雋泰控股（0630）平上市低位0.072元，收報0.072元，跌18.18%。
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