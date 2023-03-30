中國人壽（2628）今日舉行2022年度業績發布會，副總裁劉暉表示，今年中國經濟開始復蘇，企業盈利和融資需求在逐漸改善，在宏觀政策的推動下，預計利率會小幅上行，股市亦存在結構性機會。總裁趙鵬表示，去年受長期業務繳費期滿影響，續期保費出現負增長，預計今年也會有一定的負增長，明年將實現正增長，帶動總保費增長。
中人壽董事長白濤表示，2022年是很艱難的一年，行業保費增速處在歷史低位，新單價值率最近三年處於下降趨勢，投資收益也處在歷史較低水平。不過行業復蘇加快進行，將消除了行業發展的不確定性。
劉暉指出，今年主要有三大類投資組合，包括交易盤股票、偏股型基金及高股息股票，特別加配高股息股票以增加收益率的同時，減少波動性。同時公司亦會加大另類投資的佔比，特別是加大對於有穩定現金流另類投資品種的配置。
至於港股方面，劉暉認為港股估值於合理偏低水平，在中國經濟復甦的基本面下，將會透過港股通加大投資佔比，尤其高股息股票。
近期歐美經濟波動，多間外國銀行出現問題，劉暉表示，在矽谷銀行和瑞信銀行事件發生後，中人壽已認真梳理排查，境外投資資產佔總資產的比例不超過1.5%，沒有對這些銀行的直接風險敞口，將會密切監察事態發展。
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