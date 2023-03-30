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畢馬威報告：首季IPO集資額跌五成 惟交易宗數上升

畢馬威中國發布的IPO市場2023年第一季度回顧指出，礙於加息周期及高於預期的通脹仍然困擾IPO市場，預計全球IPO集資額和交易數量今年首季將按年下降超過65%及20%。香港聯交所IPO集資金額僅為67億元，按年下跌五成，全球排名第四。

報告指出，受到全球上市氣氛的影響，香港的交易宗數仍錄得18宗，較去年同期15宗為高，反映香港具抗跌能力。當中，交易宗數以消費品市場和工業市場為主。首季最大的IPO項目為億華通（2402），集資金額為11億元。

畢馬威中國資本市場及執業技術主管合伙人劉國賢表示：「2023年第一季度，全球IPO市場氣氛疲弱，而最近金融市場不穩，更令本已充滿不確定性的經濟環境雪上加霜。由於預期美聯儲將進一步加息對抗通脹，全球IPO市場在短期內仍會面臨挑戰。」

報告又提到，將於明日生效的特專科技公司上市制度，將為具高增長潛力的特專科技企業提供另一個在港上市的途徑，讓他們能夠連接到香港龐大的資金池，並繼續提高香港在全球證券交易所中的競爭力和吸引力。

另外，中國A股市場IPO活動亦錄得下跌，集資金額錄783億元人民幣，按年下跌55%，上市宗數為73宗，按年下跌15%。當中，信息技術、媒體及電信業跌出IPO募集金額前三大的行業，首三大行業為工業市場、基礎設施/房地產、能源及天然資源。

 

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