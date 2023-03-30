美國今日將公布首次申領失業數據、GDP、季度核心PCE等數據，美債息先升後回軟，利率期貨的息口走勢變動與作日不大。

恒指今早高開24點後，早段曾見低位跌175點，午後升幅擴大至127點，全日高低波幅擴大至303點。非必需消費品、金融股推動大市。全個市場計，上升股份比例為29.5%，下跌為33.61%，無升跌為36.88%。

恒指收市升116點或0.58%，報20309點，大市成交金額1335億元，較上日減少8.75%；國指升43點或0.64%，報6922點。恒生科技指數收報4270點，升0.56%。

藍籌股成交金額652.22億元，佔大市成交48.85%；科指成份股成交金額427.27億元，佔大市成交32%；國指成份股成交金額611.47億元，佔大市成交45.8%。

窩輪及牛熊證成交金額減少0.16%，至121.03億元，佔大市成交9.05%。牛熊證成交金額65.97億元，增加12.21%；窩輪成交金額55.06億元，減少11.81%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、美團（3690）貢獻恒指較多。建行（0939）、友邦（1299）、平保（2318）拖累大市。

藍籌45隻升，27隻下跌，4隻無升跌。中石油（0857）升7.83%，收報4.68元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌7.92%，收報5.81元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，12隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報44.4元，升7.51%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報5.81元，跌7.92%。

恒指續低於50天線(20641.72點)。科指10天線(4101.47點)午後升穿100天線(4100.58點)，曾失50天線(4245.62點)。

北水南下合計淨流入20.86億元，較上日減少31.86%，連續第17日流入，累計流入520.19億元，對上一次連續17日淨流入是2022年10月28日。南水北上合計淨流入48.07億元人民幣，較上日增加11.2%，連續第3日流入，累計流入94.85億元。

三大指數表現

恒指曾升最多0.63%，高見20320.02點，收市報20309.13點，是3月7日後收市新高，當日報20534.48點。連升3日，累計升741.44點，對上一次連升3日是3月23日。

科指曾升最多1.51%，高見4310.61點，收市報4270.32點，是2月20日後收市新高，當日報4311.61點。連升3日，累計升164.63點，對上一次連升3日是3月23日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月15日。

國指曾升最多0.8%，高見6934.14點，收市報6922.66點，是3月6日後收市新高，當日報6937.5點。連升3日，累計升273.98點，對上一次連升3日是3月23日。

午後消息股表現

中人壽（2628）：料明年續期保費恢復正增長，境外投資佔比不足1.5%。收報12.42元，跌5.62%。

雅居樂（3383）去年轉盈為虧，蝕134億人幣。收報1.85元，升3.93%。

華潤醫藥（3320）去年多賺一成，每股末期息派0.16元。收報6.48元，跌10.5%。

碧桂園（2007）全年轉蝕60億，核心淨利跌90%，不派息，淨借貸率降至40%。收報2.28元，升5.07%。

心動公司（2400）去年蝕5.5億人幣，按年收窄逾三成，股價績前插半成。收報26.75元，跌4.46%。

合生創展（0754）去年少賺一成，不派息，10送2紅股。收報7.4元，升3.64%。

鼎豐（6878）發盈警，料去年轉蝕逾1.7億人幣。收報0.151元，跌4.43%。

華虹半導體（1347）去年多賺72%，不派息。收報34.5元，跌0.86%。

蒙牛（2319）：料毛利率今年回升，目標今年利潤率最多擴50點子。收報32.6元，跌3.41%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中行（3988）收報3.02元，跌0.66%。中銀香港（2388）收報25.4元，升0.59%。海底撈（6862）收報21.1元，升1.93%。工行（1398）收報4.27元，跌0.47%。海爾智家（6690）收報26.2元，升2.34%。交行（3328）收報4.93元，升0.61%。農業銀行（1288）收報2.91元，跌0.68%。國航（0753）收報7.2元，升3.6%。鞍鋼股份（0347）收報2.53元，跌1.17%。嗶哩嗶哩（9626）收報191.3元，跌0.52%。東航（0670）收報3.13元，升2.96%。萬科（2202）收報12.84元，升1.26%。中國中免（1880）收報200.8元，升4.37%。思捷環球（0330）收報0.67元，跌2.9%。長城汽車（2333）收報9.61元，升0.84%。永利澳門（1128）收報7.57元，升1.88%。

中天湖南集團（2433），上市，定價1.18元。收報2.67元，升126.27%。

通達（0698）去年賺1.4億，按年跌四成，售電器外殼業務套近7億。收報0.116元，升3.57%。

華融（2799）受內房下行致損失大增至293.8億人幣，全年虧損275.8億。收報0.445元，跌2.2%。

蒙牛（2319）全年多賺半成至53億人幣，遜預期。收報32.6元，跌3.41%。

建行（0939）去年多賺7%，略遜預期。收報5.07元，跌0.59%。

贛鋒鋰業（1772）去年多賺近3倍至205億人幣，不派末期息。收報49.45元，升2.38%。

復星（0656）去年利潤大跌95%，受保險資管業巨虧影響。收報5.68元，跌7.04%。

中遠海運（1199）去年經調整純利錄3.05億美元，按年跌8%。下半年集裝箱將好過上半年，內需推動增長。收報5.33元，跌5.5%。

中國人壽（2628）去年賺321億人幣，按年跌37%。收報12.42元，跌5.62%。

潤地（1109）：房市仍波動，求收入和利潤雙增長。收報36.65元，升2.66%。

購股權到期未到價，電視廣播（0511）集團行政主席許濤於TVB持股暫降至0.91%。收報10.34元，跌4.26%。

香港科技探索（1137）去年多賺13.4倍至2.12億，不派末期息。直播策略與坊間不一樣，對明星主持持續效果存疑。收報4.78元，升1.27%。

中石油（0857）盈利增逾六成達1493.8億人幣，派末期息0.22元。創52周高，見4.71元，收報4.68元，升7.83%。

中海油（0883）全年多賺1倍，息0.75元，今年預測資本支出屆乎微降0.3%至增9.6%。收報11.74元，無升跌。

快手（1024）去年虧損收窄至137億人幣，不派息。收報59.4元，升5.6%。

破頂股表現

破頂股包括，零跑（9863）創上市新高，見42.95元，收報41.9元，升12.03%；思派健康（0314）創上市新高，見39.05元，收報36.8元，跌1.08%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見21.2元，收報21.2元，升6.21%；金山雲（3896）創上市新高，見4.45元，收報3.78元，升13.17%；星空華文（6698）創上市新高，見119.5元，收報117.9元，升8.66%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8325元，收報8325元，升0.02%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見13.05元，收報12.85元，升2.15%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見11.26元，收報11.14元，無升跌；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見830.35元，收報830.35元，升0.02%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見12.67元，收報12.47元，升2.21%；新秀麗（1910）創52周高，見24.45元，收報24.2元，升0.41%；青啤（0168）創52周高，見85.9元，收報85.5元，升2.83%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；伊泰（3948）創52周高，見17元，收報15.8元，升39.82%；首程控股（0697）創52周高，見2元，收報1.98元，升2.59%；海信家電（0921）創52周高，見12.88元，收報12.86元，升2.88%。

破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見4.71元，收報4.68元，升7.83%。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，騰盛博藥（2137）低見4.37元，收報4.43元，跌3.9%；創勝集團醫藥（6628）低見6.88元，收報7.05元，升1.59%；壽康集團（0575）低見0.055元，收報0.063元，跌18.18%；MAYER HOLDINGS（1116）低見0.146元，收報0.153元，跌5.56%；佳源服務（1153）低見0.189元，收報0.249元，跌32.7%；大灣區聚變力量（1189）低見0.04元，收報0.052元，跌13.33%；交運燃氣（1407）低見0.65元，收報0.67元，跌1.47%；GC CONSTRUCTION（1489）低見0.46元，收報0.48元，跌2.04%；ＭＩ能源（1555）低見0.032元，收報0.037元，無升跌；中國金屬利用（1636）低見0.055元，收報0.059元，跌26.25%。

45隻股份創52周低，其中十隻包括，卓悅控股（0653）低見0.103元，收報0.104元，跌8.77%；渝太地產（0075）低見0.48元，收報0.53元，跌1.85%；正商實業（0185）低見0.86元，收報0.93元，升2.2%；博富臨置業（0225）低見8.6元，收報8.6元，無升跌；太興置業（0277）低見3.828元，收報3.828元，無升跌；福田實業（0420）低見0.72元，收報0.75元，升2.74%；中發展控股（0475）低見0.32元，收報0.35元，跌1.41%；普達特科技（0650）低見0.85元，收報0.86元，跌2.27%；中國高速傳動（0658）低見2.83元，收報2.9元，升1.4%；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.52元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中天湖南集團（2433）收報2.67元，升126.27%；連成科技集團（8635）創52周高，見0.58元，收報0.56元，升53.42%；伊泰（3948）創52周高，見17元，收報15.8元，升39.82%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.067元，升31.37%；金輪天地控股（1232）收報0.108元，升24.14%；GOLDWAY EDU（8160）收報0.069元，升23.21%；國能國際資產（0918）收報0.255元，升22.6%；騰邦控股（6880）創52周高，見0.255元，收報0.22元，升22.22%；時代鄰里（9928）收報0.74元，升21.31%。

下跌異動股，包括，佳源服務（1153）創上市新低，見0.189元，收報0.249元，跌32.7%；中國金屬利用（1636）創上市新低，見0.055元，收報0.059元，跌26.25%；金泰能源控股（2728）見52周低0.058元，收報0.059元，跌23.38%；華南職業教育（6913）創上市新低，見0.83元，收報1.01元，跌19.2%；企展控股（1808）收報1.04元，跌18.75%；壽康集團（0575）創上市新低，見0.055元，收報0.063元，跌18.18%；國藥科技股份（8156）平上市低位0.018元，收報0.019元，跌17.39%；璋利國際（1693）收報0.049元，跌16.95%；星星集團（1560）收報0.42元，跌16%；江山控股（0295）收報0.058元，跌15.94%。

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