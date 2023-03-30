moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市升116點 3日累升741點 北水第17日流入5個月最長 新股中天湖南大升1.2倍

港股表現反覆，隔晚美股向上，但恒指早段先升後跌，午後美期轉升，歐股向上，恒指止跌回升。中石油（0857）午後升幅隨A股擴大至7.8%，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）中午公布業績，午後亦由跌轉升；阿里健康（0241）則持續弱勢，收市跌7.9%，是跌幅最大的藍籌。中天湖南集團（2433）上市，收市升126.2%。三大指數連升3日，恒指3日累升741點。北水連續17日淨流入，是2022年10月28日後最長。

美國今日將公布首次申領失業數據、GDP、季度核心PCE等數據，美債息先升後回軟，利率期貨的息口走勢變動與作日不大。

恒指今早高開24點後，早段曾見低位跌175點，午後升幅擴大至127點，全日高低波幅擴大至303點。非必需消費品、金融股推動大市。全個市場計，上升股份比例為29.5%，下跌為33.61%，無升跌為36.88%。

恒指收市升116點或0.58%，報20309點，大市成交金額1335億元，較上日減少8.75%；國指升43點或0.64%，報6922點。恒生科技指數收報4270點，升0.56%。

藍籌股成交金額652.22億元，佔大市成交48.85%；科指成份股成交金額427.27億元，佔大市成交32%；國指成份股成交金額611.47億元，佔大市成交45.8%。

窩輪及牛熊證成交金額減少0.16%，至121.03億元，佔大市成交9.05%。牛熊證成交金額65.97億元，增加12.21%；窩輪成交金額55.06億元，減少11.81%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、美團（3690）貢獻恒指較多。建行（0939）、友邦（1299）、平保（2318）拖累大市。

藍籌45隻升，27隻下跌，4隻無升跌。中石油（0857）升7.83%，收報4.68元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌7.92%，收報5.81元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，12隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報44.4元，升7.51%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報5.81元，跌7.92%。

恒指續低於50天線(20641.72點)。科指10天線(4101.47點)午後升穿100天線(4100.58點)，曾失50天線(4245.62點)。

北水南下合計淨流入20.86億元，較上日減少31.86%，連續第17日流入，累計流入520.19億元，對上一次連續17日淨流入是2022年10月28日。南水北上合計淨流入48.07億元人民幣，較上日增加11.2%，連續第3日流入，累計流入94.85億元。

三大指數表現

恒指曾升最多0.63%，高見20320.02點，收市報20309.13點，是3月7日後收市新高，當日報20534.48點。連升3日，累計升741.44點，對上一次連升3日是3月23日。

科指曾升最多1.51%，高見4310.61點，收市報4270.32點，是2月20日後收市新高，當日報4311.61點。連升3日，累計升164.63點，對上一次連升3日是3月23日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月15日。

國指曾升最多0.8%，高見6934.14點，收市報6922.66點，是3月6日後收市新高，當日報6937.5點。連升3日，累計升273.98點，對上一次連升3日是3月23日。

午後消息股表現

中人壽（2628）：料明年續期保費恢復正增長，境外投資佔比不足1.5%。收報12.42元，跌5.62%。

雅居樂（3383）去年轉盈為虧，蝕134億人幣。收報1.85元，升3.93%。

華潤醫藥（3320）去年多賺一成，每股末期息派0.16元。收報6.48元，跌10.5%。

碧桂園（2007）全年轉蝕60億，核心淨利跌90%，不派息，淨借貸率降至40%。收報2.28元，升5.07%。

心動公司（2400）去年蝕5.5億人幣，按年收窄逾三成，股價績前插半成。收報26.75元，跌4.46%。

合生創展（0754）去年少賺一成，不派息，10送2紅股。收報7.4元，升3.64%。

鼎豐（6878）發盈警，料去年轉蝕逾1.7億人幣。收報0.151元，跌4.43%。

華虹半導體（1347）去年多賺72%，不派息。收報34.5元，跌0.86%。

蒙牛（2319）：料毛利率今年回升，目標今年利潤率最多擴50點子。收報32.6元，跌3.41%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中行（3988）收報3.02元，跌0.66%。中銀香港（2388）收報25.4元，升0.59%。海底撈（6862）收報21.1元，升1.93%。工行（1398）收報4.27元，跌0.47%。海爾智家（6690）收報26.2元，升2.34%。交行（3328）收報4.93元，升0.61%。農業銀行（1288）收報2.91元，跌0.68%。國航（0753）收報7.2元，升3.6%。鞍鋼股份（0347）收報2.53元，跌1.17%。嗶哩嗶哩（9626）收報191.3元，跌0.52%。東航（0670）收報3.13元，升2.96%。萬科（2202）收報12.84元，升1.26%。中國中免（1880）收報200.8元，升4.37%。思捷環球（0330）收報0.67元，跌2.9%。長城汽車（2333）收報9.61元，升0.84%。永利澳門（1128）收報7.57元，升1.88%。

中天湖南集團（2433），上市，定價1.18元。收報2.67元，升126.27%。

通達（0698）去年賺1.4億，按年跌四成，售電器外殼業務套近7億。收報0.116元，升3.57%。

華融（2799）受內房下行致損失大增至293.8億人幣，全年虧損275.8億。收報0.445元，跌2.2%。

蒙牛（2319）全年多賺半成至53億人幣，遜預期。收報32.6元，跌3.41%。

建行（0939）去年多賺7%，略遜預期。收報5.07元，跌0.59%。

贛鋒鋰業（1772）去年多賺近3倍至205億人幣，不派末期息。收報49.45元，升2.38%。

復星（0656）去年利潤大跌95%，受保險資管業巨虧影響。收報5.68元，跌7.04%。

中遠海運（1199）去年經調整純利錄3.05億美元，按年跌8%。下半年集裝箱將好過上半年，內需推動增長。收報5.33元，跌5.5%。

中國人壽（2628）去年賺321億人幣，按年跌37%。收報12.42元，跌5.62%。

潤地（1109）：房市仍波動，求收入和利潤雙增長。收報36.65元，升2.66%。

購股權到期未到價，電視廣播（0511）集團行政主席許濤於TVB持股暫降至0.91%。收報10.34元，跌4.26%。

香港科技探索（1137）去年多賺13.4倍至2.12億，不派末期息。直播策略與坊間不一樣，對明星主持持續效果存疑。收報4.78元，升1.27%。

中石油（0857）盈利增逾六成達1493.8億人幣，派末期息0.22元。創52周高，見4.71元，收報4.68元，升7.83%。

中海油（0883）全年多賺1倍，息0.75元，今年預測資本支出屆乎微降0.3%至增9.6%。收報11.74元，無升跌。

快手（1024）去年虧損收窄至137億人幣，不派息。收報59.4元，升5.6%。

破頂股表現

破頂股包括，零跑（9863）創上市新高，見42.95元，收報41.9元，升12.03%；思派健康（0314）創上市新高，見39.05元，收報36.8元，跌1.08%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見21.2元，收報21.2元，升6.21%；金山雲（3896）創上市新高，見4.45元，收報3.78元，升13.17%；星空華文（6698）創上市新高，見119.5元，收報117.9元，升8.66%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8325元，收報8325元，升0.02%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見13.05元，收報12.85元，升2.15%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見11.26元，收報11.14元，無升跌；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見830.35元，收報830.35元，升0.02%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見12.67元，收報12.47元，升2.21%；新秀麗（1910）創52周高，見24.45元，收報24.2元，升0.41%；青啤（0168）創52周高，見85.9元，收報85.5元，升2.83%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；伊泰（3948）創52周高，見17元，收報15.8元，升39.82%；首程控股（0697）創52周高，見2元，收報1.98元，升2.59%；海信家電（0921）創52周高，見12.88元，收報12.86元，升2.88%。

破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見4.71元，收報4.68元，升7.83%。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，騰盛博藥（2137）低見4.37元，收報4.43元，跌3.9%；創勝集團醫藥（6628）低見6.88元，收報7.05元，升1.59%；壽康集團（0575）低見0.055元，收報0.063元，跌18.18%；MAYER HOLDINGS（1116）低見0.146元，收報0.153元，跌5.56%；佳源服務（1153）低見0.189元，收報0.249元，跌32.7%；大灣區聚變力量（1189）低見0.04元，收報0.052元，跌13.33%；交運燃氣（1407）低見0.65元，收報0.67元，跌1.47%；GC CONSTRUCTION（1489）低見0.46元，收報0.48元，跌2.04%；ＭＩ能源（1555）低見0.032元，收報0.037元，無升跌；中國金屬利用（1636）低見0.055元，收報0.059元，跌26.25%。

45隻股份創52周低，其中十隻包括，卓悅控股（0653）低見0.103元，收報0.104元，跌8.77%；渝太地產（0075）低見0.48元，收報0.53元，跌1.85%；正商實業（0185）低見0.86元，收報0.93元，升2.2%；博富臨置業（0225）低見8.6元，收報8.6元，無升跌；太興置業（0277）低見3.828元，收報3.828元，無升跌；福田實業（0420）低見0.72元，收報0.75元，升2.74%；中發展控股（0475）低見0.32元，收報0.35元，跌1.41%；普達特科技（0650）低見0.85元，收報0.86元，跌2.27%；中國高速傳動（0658）低見2.83元，收報2.9元，升1.4%；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.52元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中天湖南集團（2433）收報2.67元，升126.27%；連成科技集團（8635）創52周高，見0.58元，收報0.56元，升53.42%；伊泰（3948）創52周高，見17元，收報15.8元，升39.82%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.067元，升31.37%；金輪天地控股（1232）收報0.108元，升24.14%；GOLDWAY EDU（8160）收報0.069元，升23.21%；國能國際資產（0918）收報0.255元，升22.6%；騰邦控股（6880）創52周高，見0.255元，收報0.22元，升22.22%；時代鄰里（9928）收報0.74元，升21.31%。

下跌異動股，包括，佳源服務（1153）創上市新低，見0.189元，收報0.249元，跌32.7%；中國金屬利用（1636）創上市新低，見0.055元，收報0.059元，跌26.25%；金泰能源控股（2728）見52周低0.058元，收報0.059元，跌23.38%；華南職業教育（6913）創上市新低，見0.83元，收報1.01元，跌19.2%；企展控股（1808）收報1.04元，跌18.75%；壽康集團（0575）創上市新低，見0.055元，收報0.063元，跌18.18%；國藥科技股份（8156）平上市低位0.018元，收報0.019元，跌17.39%；璋利國際（1693）收報0.049元，跌16.95%；星星集團（1560）收報0.42元，跌16%；江山控股（0295）收報0.058元，跌15.94%。

其他報道

黑石蘇世民：社交媒體使存戶迅速提款 致目前危機

深水埗ABT阿布泰便利店營業至今天

中人壽：料明年續期保費恢復正增長 境外投資佔比不足1.5%

Meta高層據報關注歐盟政治廣告禁令

雅居樂去年轉盈為虧 蝕134億人幣

華潤醫藥去年多賺一成  每股末期息派0.16元

碧桂園全年轉蝕60億 核心淨利跌90% 不派息 淨借貸率降至40%

心動公司去年蝕5.5億人幣 按年收窄逾三成 股價績前插半成

合生創展去年少賺一成 不派息 10送2紅股

鼎豐發盈警 料去年轉蝕逾1.7億人幣

恒指半日跌138點 阿里健康跌9% 中石油升4%見52周高 中天湖南上市升1.2倍