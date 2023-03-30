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交行去年賺921億人幣 升半成 勝預期

交行（3328）公布去年業績，淨利潤錄921.5億元人民幣（下同），按年升5.2%，勝預期；每股基本盈利1.14元，末期息每股派37.3分。

期內交行利息淨收入按年增5.1%至1699億元，手續費及佣金淨收入跌6.2%至446.4億元，淨經營收入升1.4%至2735億元。年內集團資本充足率降48點子至14.97%，一級資本充足率降83點子至12.18%，核心一級資本充足率降56點子至10.06%。撥備覆蓋率按年跌14.18個百分點至180.68％，不良貸款率減13點子至1.35％。

交行績前升0.6%，收報4.93元。

 

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