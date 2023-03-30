期內，提取減值準備前的淨經營利潤569.3億元，升16.2%；淨利息收入升21.5%，至388.1億元，好過預期的367.2億元；手續費及傭金淨收入95.1億元。

淨利差由2021年的1%，升至1.08%；淨息差由1.06%，升至1.25%；淨息差（計入外匯掉期合約的資金收入或成本調整後） 由1.09%升至1.36%。

普通股權一級資本及一級資本分別較2021年末增長2.5%及2.3%，分別為17.55%及19.34%。總資本比率為21.56%，較2021年末上升0.12個百分點。

東南亞業務方面，提取減值準備前之淨經營收入為32.25億元，不含匯率變動的按年增長為27.6%。2022年末，不良貸款比率為2.49%，較2021年末上升0.10個百分點。

中銀展望今年情況，認為內地在一攬子穩經濟政策效果進一步顯效的情況下，經濟前景仍然相對強韌。東南亞地區方面，疫情防控限制放寬，以及疫苗接種率的提高，令經濟活動得以重啟，旅遊業有望持續改善，支撐經濟復蘇。香港方面，雖然環球經濟放緩和地緣政治不穩為經濟表現帶來挑戰，但香港與內地、其他國家及地區達至全面通關，加上勞工市場有望繼續改善，將為本港經濟帶來有力支持。

詳細數據

與上半年相比，下半年提取減值準備前之淨經營收入上升24.68億元或9.1%，主要由於計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入上升。此外，減值準備淨撥備較上半年有所下降，除稅後溢利較上半年上升2.04億元或1.4%。

下半年，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入上升70.41億元或39.9%，由淨息差上升帶動。下半年市場利率快速上升，帶動客戶貸款及債券投資等資產收益率上升，令淨息差擴闊46個基點至1.59%。

淨服務費及佣金收入方面，2022年，收入為95.12億元，按年下降23.60億元或19.9%，主要由於投資市場氣氛淡靜，證券經紀、保險、基金分銷及基金管理佣金收入按年分別下降33.4%、17.8%、25.3%及69.6%。商業活動及消費市道疲弱，貸款、信用卡、匯票、信託及託管服務和繳款服務佣金收入亦下降。買賣貨幣佣金收入按年上升76.5%，主要受各國陸續放寬通關限制帶動外幣需求增加。服務費及佣金支出上升，主要因中銀人壽的經紀人及專屬代理渠道業務量顯著上升。

下半年，淨服務費及佣金收入下降7.76億元或15.1%，其中貸款、證券經紀、基金分銷、匯票及基金管理佣金收入下降，但信用卡、保險、信託及託管服務、買賣貨幣及繳款服務佣金收入上升，部分抵銷了服務費及佣金收入的下降幅度。服務費及佣金支出下降，主要因中銀人壽的經紀人及專屬代理渠道業務量有所回落。

淨交易性收益大升，全年計淨交易性收益為132.82億元，按年上升81.91億元或160.9%。剔除外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨交易性收益為97.29億元，按年增加138.0%，主要由於市場利率變動引致若干利率工具組合的市場劃價變化，令利率工具及公平值對沖的項目由2021年的淨交易性虧損轉為2022年的淨交易性收益。外匯交易及外匯交易產品淨交易性收益按年增加，其中代客交易的兌換收入按年上升。股權及信貸衍生工具淨交易性收益下降1.77億元，主要是2022年股市淡靜導致股票掛鈎結構性產品收入下降。

下半年，淨交易性收益下降46.34億元或51.7%。剔除外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨交易性收益為30.53億元，較上半年下降54.3%，主要由於集團進一步優化銀行投資盤的結構，相應減少因市場利率變動引致若干利率工具組合的市場劃價變化波動。

貸款及其他賬項減值準備淨撥備方面，2022年為25.45億元，按年上升5.79億元或29.5%。下半年淨撥備減少9.07億元，主要是2022年上半年若干公司客戶貸款評級下降及貸款增長較高，令撥備基數較高。