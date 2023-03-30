moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒隆地產與LVMH推可持續發展憲章  覆蓋逾90店及2.7萬平方米

恒隆地產（ 0101）與 Moët Hennessy Louis Vuitton（LVMH）宣布，由雙方共同制定的可持續發展行動議程命名為「《共同憲章》：攜手合作，加速變革」（以下簡稱《憲章》），將於應對氣候變化、資源管理、人與福祉及可持續管治，共四大範疇推進20項具體行動。協議涵蓋LVMH集團旗下的26個品牌超過90家零售商店，分布於恒隆在內地七個城市物業，佔恒隆可出租樓面面積逾 27000平方米。雙方的合作關係將持續到2025年底，並期望在屆滿後延續合作。

恒隆指，雙方會與多個機構合作，範圍涵蓋水資源管理、可再生能源、碳足跡評估和低碳材料、環境管治、能源管理、廢棄物審計和回收再造，借此發揮各界的專業優勢，以推進《憲

章》的實踐及擴大其影響力。這些機構包括Bluerisk、中電控股（0002）旗下中華電力、GIGA（RESET）、公眾與環境研究中心（IPE）、施耐德電氣以及TRASHAUS。此外，雙方集團更與城市土地學會，及通過恒隆與清華大學恒隆房地產研究中心的合作，攜手設計針對相關議題的研究項目。雙方亦將於2024和2025年發布更新版本的《憲章》，其將匯總所有已獲得的進展和成就，包括 2023年採取行動的可量化結果，以及新的願景和抱負。雙方正與TRASHAUS合作進行廢棄物審計，其中包括對上海恒隆廣場的一個商舖門店翻新工程廢棄物審計，未來將把這些項目經驗應用於其他租戶的翻新項目中。

恒隆地產副董事長兼可持續發展督導委員會主席陳文博表示，恒隆與LVMH於去年訂立全球首創的可持續發展合作協議至今，短短五個月內已奠定多個領域。透過在《憲章》中制定於 2023 年內實施的20項行動，他們計劃將在2024 年初，彙報20個行動領域的表現，並提出新的想法以創造更大影響力。LVMH環境發展總監Helene Valade表示，此合作將成為全球業主和租戶之間新合作模式的典範。

 

其他報道

全日沽空金額209億 比率降至15% 盈富沽空金額最多

匯豐CEO祈耀年被控向員工施壓 要求貸款予友人地產公司

中銀全年多賺17% 遜預期 息0.91元 淨利差、淨息差升

交行去年賺921億人幣 升半成 勝預期

澳門2月酒店入住率達76.1% 內地團客達1.7萬人次

巴西將建立人民幣清算所 減少對美元依賴

畢馬威報告：首季IPO集資額跌五成 惟交易宗數上升

黑石蘇世民：社交媒體使存戶迅速提款 致目前危機

深水埗ABT阿布泰便利店營業至今天

中人壽：料明年續期保費恢復正增長 境外投資佔比不足1.5%

Meta高層據報關注歐盟政治廣告禁令

雅居樂去年轉盈為虧 蝕134億人幣

華潤醫藥去年多賺一成  每股末期息派0.16元

碧桂園全年轉蝕60億 核心淨利跌90% 不派息 淨借貸率降至40%