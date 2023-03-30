恒隆指，雙方會與多個機構合作，範圍涵蓋水資源管理、可再生能源、碳足跡評估和低碳材料、環境管治、能源管理、廢棄物審計和回收再造，借此發揮各界的專業優勢，以推進《憲

章》的實踐及擴大其影響力。這些機構包括Bluerisk、中電控股（0002）旗下中華電力、GIGA（RESET）、公眾與環境研究中心（IPE）、施耐德電氣以及TRASHAUS。此外，雙方集團更與城市土地學會，及通過恒隆與清華大學恒隆房地產研究中心的合作，攜手設計針對相關議題的研究項目。雙方亦將於2024和2025年發布更新版本的《憲章》，其將匯總所有已獲得的進展和成就，包括 2023年採取行動的可量化結果，以及新的願景和抱負。雙方正與TRASHAUS合作進行廢棄物審計，其中包括對上海恒隆廣場的一個商舖門店翻新工程廢棄物審計，未來將把這些項目經驗應用於其他租戶的翻新項目中。

恒隆地產副董事長兼可持續發展督導委員會主席陳文博表示，恒隆與LVMH於去年訂立全球首創的可持續發展合作協議至今，短短五個月內已奠定多個領域。透過在《憲章》中制定於 2023 年內實施的20項行動，他們計劃將在2024 年初，彙報20個行動領域的表現，並提出新的想法以創造更大影響力。LVMH環境發展總監Helene Valade表示，此合作將成為全球業主和租戶之間新合作模式的典範。

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