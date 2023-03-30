外管局公布去年中國銀行業對外金融資產負債數據，截至去年底，中國銀行業對外金融資產按年少0.8%至15186億美元，對外負債按年跌14%至13522億美元，對外淨資產增3.4倍至1665億美元，其中，人民幣淨負債跌30%至3236億美元，外幣淨資產增15%至4900億美元。
在銀行業對外金融資產中，存貸款資產錄9883億美元，債券資產錄3304億美元，股權等其他資產錄2000億美元，分別佔銀行業對外金融資產的65% 、22%和13% 。按貨幣劃分，人民幣資產2944億美元，美元資產9384億美元，其他幣種資產2858億美元，分別佔19% 、62%和19% 。從投向部門看，投向境外銀行部門8142億美元，佔比54% ；投向境外非銀行部門7044億美元，佔比46% 。
在銀行業對外負債中，存貸款負債錄7606億美元，債券負債錄2307億美元，股權等其他負債錄3609億美元，分別佔銀行業對外負債的56% 、17%和27% 。按貨幣劃分，人民幣負債6179億美元，美元負債4544億美元，其他幣種負債2798億美元，分別佔比46% 、34%和21% 。從部門看，來自境外銀行部門5492億美元，佔比41% ；來自境外非銀行部門8030億美元，佔比59%。
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