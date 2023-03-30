在銀行業對外金融資產中，存貸款資產錄9883億美元，債券資產錄3304億美元，股權等其他資產錄2000億美元，分別佔銀行業對外金融資產的65% 、22%和13% 。按貨幣劃分，人民幣資產2944億美元，美元資產9384億美元，其他幣種資產2858億美元，分別佔19% 、62%和19% 。從投向部門看，投向境外銀行部門8142億美元，佔比54% ；投向境外非銀行部門7044億美元，佔比46% 。

在銀行業對外負債中，存貸款負債錄7606億美元，債券負債錄2307億美元，股權等其他負債錄3609億美元，分別佔銀行業對外負債的56% 、17%和27% 。按貨幣劃分，人民幣負債6179億美元，美元負債4544億美元，其他幣種負債2798億美元，分別佔比46% 、34%和21% 。從部門看，來自境外銀行部門5492億美元，佔比41% ；來自境外非銀行部門8030億美元，佔比59%。

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