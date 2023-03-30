moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

外管局：去年內地銀行對外人民幣淨負債錄3236億美元

外管局公布去年中國銀行業對外金融資產負債數據，截至去年底，中國銀行業對外金融資產按年少0.8%至15186億美元，對外負債按年跌14%至13522億美元，對外淨資產增3.4倍至1665億美元，其中，人民幣淨負債跌30%至3236億美元，外幣淨資產增15%至4900億美元。

在銀行業對外金融資產中，存貸款資產錄9883億美元，債券資產錄3304億美元，股權等其他資產錄2000億美元，分別佔銀行業對外金融資產的65% 、22%和13% 。按貨幣劃分，人民幣資產2944億美元，美元資產9384億美元，其他幣種資產2858億美元，分別佔19% 、62%和19% 。從投向部門看，投向境外銀行部門8142億美元，佔比54% ；投向境外非銀行部門7044億美元，佔比46% 。

在銀行業對外負債中，存貸款負債錄7606億美元，債券負債錄2307億美元，股權等其他負債錄3609億美元，分別佔銀行業對外負債的56% 、17%和27% 。按貨幣劃分，人民幣負債6179億美元，美元負債4544億美元，其他幣種負債2798億美元，分別佔比46% 、34%和21% 。從部門看，來自境外銀行部門5492億美元，佔比41% ；來自境外非銀行部門8030億美元，佔比59%。

 

其他報道

全日沽空金額209億 比率降至15% 盈富沽空金額最多

匯豐CEO祈耀年被控向員工施壓 要求貸款予友人地產公司

中銀全年多賺17% 遜預期 息0.91元 淨利差、淨息差升

交行去年賺921億人幣 升半成 勝預期

澳門2月酒店入住率達76.1% 內地團客達1.7萬人次

巴西將建立人民幣清算所 減少對美元依賴

畢馬威報告：首季IPO集資額跌五成 惟交易宗數上升

黑石蘇世民：社交媒體使存戶迅速提款 致目前危機

深水埗ABT阿布泰便利店營業至今天

中人壽：料明年續期保費恢復正增長 境外投資佔比不足1.5%