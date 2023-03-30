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碧桂園楊惠妍︰當自己是職業經理人 有權自決去留

碧桂園（2007）今年經歷創始人楊國強榮休、人稱「小楊總」的長女楊惠妍正式「坐正」成「楊主席」。楊惠妍今日首次以主席身份亮相業績會，問到家族企業傳承時，她直言，與父親楊國強一直沒將碧桂園當成家族企業，自25歲回來加入公司，父親楊國強第一次找她深談的就是企業的可持續發展，因認為「可持續發展必須依賴社會優秀的人，而不是家族，因家族內可能百年出不了一個優房的人才，出了也是中獎概率的事」，故自己也一直將自己定位成職業經理人，更曾與楊國強表示「我有權力選擇留在公司或離開公司，你也有權力把我炒掉的」。

楊惠妍指出，雖然父親楊國強創辦了碧桂園，家族也是公司大股東，但「父親從來自成立公司那一刻，我們就不是以家族企業角度去經營」。公司管理團隊包括總裁莫斌、執董程光煜等也很清晰她一直把自己定位成職業經理人，更自言「我回來工作到現在，我當時跟父親說，我有權力選擇留在公司或離開公司，你也有權力把我炒掉的」，所以在經營及管理上，她把自己放在一個職業管理人的心態去做。

她又強調，優秀的人才都在社會，碧桂園核心管理層都是最優秀的人，與她共行了起碼十年，讓碧桂園「從上市時不起眼的公司，做到行業第一」，認為核心管理層為公司帶來了除了專業管理水平、運營能力外，在打造企業文化亦非常重要，感恩能成為團隊一份子。她又指彼此的溝通非常頻繁、敏捷，能快速做決策等，都有利於企業中長期發展穩定。

至於總裁莫斌則表示，雖然楊國強已光榮退出董事會，但他作為資深顧問仍會把公司科技建造推向一個新高度。團隊也很高興楊惠妍擔任董事會主席，稱讚她「更有朝氣、活力﹔思維更嚴謹、認真」，指楊惠妍的確是把自己當職業經理人，而在他加入碧桂園的13年間，也深刻感受到碧桂園不是家族企業，而是完全職業化的頭部民營房企，「在公司遇到困難時是共進退的」，在過去一年碧桂園戰勝困難，管理層都非常穩定。

 

 

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