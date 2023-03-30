楊惠妍指出，雖然父親楊國強創辦了碧桂園，家族也是公司大股東，但「父親從來自成立公司那一刻，我們就不是以家族企業角度去經營」。公司管理團隊包括總裁莫斌、執董程光煜等也很清晰她一直把自己定位成職業經理人，更自言「我回來工作到現在，我當時跟父親說，我有權力選擇留在公司或離開公司，你也有權力把我炒掉的」，所以在經營及管理上，她把自己放在一個職業管理人的心態去做。

她又強調，優秀的人才都在社會，碧桂園核心管理層都是最優秀的人，與她共行了起碼十年，讓碧桂園「從上市時不起眼的公司，做到行業第一」，認為核心管理層為公司帶來了除了專業管理水平、運營能力外，在打造企業文化亦非常重要，感恩能成為團隊一份子。她又指彼此的溝通非常頻繁、敏捷，能快速做決策等，都有利於企業中長期發展穩定。

至於總裁莫斌則表示，雖然楊國強已光榮退出董事會，但他作為資深顧問仍會把公司科技建造推向一個新高度。團隊也很高興楊惠妍擔任董事會主席，稱讚她「更有朝氣、活力﹔思維更嚴謹、認真」，指楊惠妍的確是把自己當職業經理人，而在他加入碧桂園的13年間，也深刻感受到碧桂園不是家族企業，而是完全職業化的頭部民營房企，「在公司遇到困難時是共進退的」，在過去一年碧桂園戰勝困難，管理層都非常穩定。

其他報道

外管局：去年內地銀行對外人民幣淨負債錄3236億美元

恒隆地產與LVMH推可持續發展憲章 覆蓋逾90店及2.7萬平方米

傳銀保監就矽谷銀行在華合資銀行股權尋找買家

全日沽空金額209億 比率降至15% 盈富沽空金額最多

匯豐CEO祈耀年被控向員工施壓 要求貸款予友人地產公司

中銀全年多賺17% 遜預期 息0.91元 淨利差、淨息差升

交行去年賺921億人幣 升半成 勝預期

澳門2月酒店入住率達76.1% 內地團客達1.7萬人次

巴西將建立人民幣清算所 減少對美元依賴

畢馬威報告：首季IPO集資額跌五成 惟交易宗數上升

黑石蘇世民：社交媒體使存戶迅速提款 致目前危機

深水埗ABT阿布泰便利店營業至今天

中人壽：料明年續期保費恢復正增長 境外投資佔比不足1.5%

Meta高層據報關注歐盟政治廣告禁令

雅居樂去年轉盈為虧 蝕134億人幣

華潤醫藥去年多賺一成 每股末期息派0.16元

碧桂園全年轉蝕60億 核心淨利跌90% 不派息 淨借貸率降至40%