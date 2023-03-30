文章日期：2023年3月30日 18:11
農業銀行（1288）公布去年全年業績，根據國際會計準則，股東應佔淨利潤2591.4億元人民幣（下同），按年升7.4%，每股盈利0.69元，末期息22.22分。
全年營業收入達7254.99億元，按年升0.5%。當中淨利息收入5899.66億元，按年升2.1%，手續費及佣金淨收入則增長1.2%至812.82億元。
期內，農行核心一級資本充足率11.15%，一級資本充足率13.37%，不良貸款率1.37%。
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