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碧桂園轉戰一二線城市 目標調整一二線土儲佔5成

民營內房龍頭碧桂園（2007）強板一直在三、四線城市，但經歷去年內地房地產行業蕭條後，碧桂園正式進行系統結構調整，因在市場下行時，三四線城市的穩定性弱於一二線城市，穿故目標將土地儲備由以往39%在一二線城市、61%在三四線城市，目標向五五比發展。拿地預算方面，執董程光煜指，在集團行穩致遠的經營方針下，將會「相對保守」，會設在銷售額的40%以內，但不會設確定性目標或追求投資儲蓄量，而是更重新增資產的質量、能為報表帶來優化等。

執董程光煜指出，雖然去年公司土儲增加不多，但已慢慢從拿地著手，去年70%土儲來自一二線城市，30%來自三四線城市，已在進行系統調整，未來會聚焦在高確定性的市場，特別是一二線城市的核心城市核心板塊或是倒掛的城市，並系統性地參與公開招拍掛，參與過北京、南京、成都、杭州、合肥等，但由於中籤率比較低，目前沒有獲取相應土地，但未來仍會積極參與。

去年公司亦針對公司在一二線城市的短板補給，特別是產品力上，公司在一二線城市不缺經驗，如去年便已有上海、西安的項目，取得不錯成績。公司認為，未來一二線城市將繼續觸底復蘇，而三四線城市仍在觸底過程，公司向高確定性的一二線城市發展，將在利潤、毛利、現金流等報表環節上體現及帶來一定幫助，而且這些城市在限地價、限房價的政策下，無論靜態及動態利潤都有較合理空間。

在銷售目標方面，集團亦表明不再追求規模，而是更看重質量，2018年已不再框定及公布全年銷售目標，在手資源比較充沛，已獲取權益可售資源達9555億元，去年流入到今年的資源權益資源亦達1900億元，可支撐公司一段時間的發展，今年投放多少到市場銷售將按市場節奏、公司現金需求去投放，而非單純衝規模，全年供貨預期在2000-3000億元。去年銷售率約65%，但從今年首兩個月所見遠超去年同期及去年第四季，有信心2023年的銷售率將超過去年65%的水平，有合理穩定的銷售規模。

碧桂園在業績又大談輕資產業務的擴張，亦即代管代建業務，公司指出，碧桂園一直是全鏈條的企業，去年六月成立了「科建集團」，九月份開始對外拓展，拉來的項目利潤率平均都有雙位數，是非常有競爭優勢。科建方面則是有競爭壁壘的業務，若能大面積推廣，在成本及效率上最有優勢等。公司指，代工代建去年新獲取5個項目，預計貨值85億元，認為在「保交樓」政策下，將是未來二至三年的機會點，而此兩項業務將為公司中長線帶來第二曲線的增長及利潤，有信心做成功。  至於其他新業務均處於凍結收尾或暫停狀態。

對於今年沒有派發股息，執董兼首席財務官伍碧君指出，是因應目前市場及經濟復蘇還沒有很穩定，故去年沒有派息，但待經濟復蘇及公司調整結構完成後，派息仍會恢復正常狀態。債務方面，境外債務將會持續有意識地下調，內保外貸方面，公司去年已從工商銀行及民生銀行分別獲得2.8億美元及5000萬美元的額度，都是比較順暢的狀態，希望未來境外信用市場有較好恢復，公司亦會持續尋求再融資，但整體仍集中境內市場。

 