至於貸款方面，劉承鋼認為，今年貸款需求仍需要觀察。最近市場出現減息預期，而香港折息亦有輕微回落，今年1月貸款錄得輕微增長。

去年內房爆煲，中銀不良貸款率0.53%，按年上升26個基點。風險總監蔣昕指出，主要由於個別內地房地產客戶資產質量轉差及少數東南亞地區客戶紓困政策退出，其財務狀況面臨困難，因此調整信貸評級。去年中銀減值準備115.77億元，當中內房佔不足40億元。她預期在利率高企、地緣政治等仍帶來不穩定情況。今年主要的關注點為部分受壓的內房企房能否如預期復蘇，東南亞企業能否走出困境。不過，她強調，銀行的撥備會繼續保持足夠。

對於外國銀行出現問題，蔣昕回應對中銀影響時指，該行對瑞信基本上沒有敞口，與美國矽谷銀行亦沒有業務往來，該行同時會密切關注事態發展。在債券投資方面，中銀主要的投資高流動性、風險可控的產品。在歐洲的地區分佈少於5%以下，其他地區亦是於合理水平內。