道瓊斯工業平均指數收漲141點，升幅0.44%，報32859點。標普500指數收漲23點，升幅0.58%，報4050點。納斯達克綜合指數收漲87點，或0.74%，報12013點。

微軟升1.26%，報284.05美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻23點，而美國運通跌0.72%，報162.41元，拖低道指7點。

科技股方面，蘋果收市報162.36元，升0.98%，谷歌母公司Alphabet收市報100.89元，跌0.49%，亞馬遜收市報102元，升1.74%，Facebook收市報207.84元，升1.21%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.03%，報454點。德國DAX指數收漲1.27%，報15522點；法國CAC 40指數漲1.07%，報7263點；英國富時100指數收漲0.75%，報7620點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.42%，報7341點。

美國2年期債息屆乎4.1587%(3月22日後最高)至4.0289%。收報4.1195點，是3月21日後收市新高，當日報4.1664點。連升4日，累計升0.3529點，對上一次連升4日是2月14日

美國10年期債息屆乎3.5924%至3.5317%。收市報3.5488點，是3月27日後收市新低。連跌2日，累計跌0.0208點，對上一次連跌2日是3月23日。

美2年期10年期債息續倒掛，屆乎49.958基點至58.354基點，是3月22日後最窄。收市報57.692基點，是3月16日後收市新低，當日報-58.854基點。連跌4日，累計跌17.827基點，對上一次連跌4日是3月8日。

美3個月10年期債息續倒掛，屆乎121.169基點至140.086基點，是3月15日-141.104點後最闊。收市報133.027基點，是收市價計最闊。連跌2日，累計跌15.194基點，對上一次連跌2日是3月6日。

道指曾升最多0.58%，是3月29日後最大升幅，當日升幅為1.03%。高見32905.8點，是3月9日32990.46點後最高。收市報32859.03點，是3月6日後收市新高，當日報33431.44點。連升2日，累計升464.78點，對上一次連升2日是3月24日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月24日。

標指曾升最多0.75%，是3月29日後最大升幅，當日升幅為1.49%。高見4057.85點，是3月6日4078.49點後最高。收市報4050.83點，是2月17日後收市新高，當日報4079.09點。連升2日，累計升79.56點，對上一次連升2日是3月24日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月21日。

納指曾升最多0.99%，是3月29日後最大升幅，當日升幅為1.92%。高見12044.79點，是2月15日12071.29點後最高。收市報12013.47點，是2月15日後收市新高，當日報12070.59點。連升2日，累計升297.39點，對上一次連升2日是3月24日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月21日。

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