波士頓聯儲行長Susan Collins表示，「通脹仍然太高，最近的指標強化了我的觀點，即我們還有更多工作需要做，力求將通脹降到與2%目標相一致的水平」。今年對貨幣政策沒有投票權的Collins稱，她認為25基點的升息步伐是「適當的」，官員們需將利率提高到足以抑制通脹的水平。

今年有投票權的明尼阿波利斯聯儲行長Neel Kashkari表示，現在判斷銀行業動盪將對經濟產生什麼影響還為時過早，聯儲會仍需要專注於降低通脹。Kashkari是美國政府應對2008-2009年金融危機的核心人物之一。

他表示，銀行業壓力的持續時間往往比決策者最初預期的要長，儘管聯儲會在過去12個月中大舉加息，但通脹仍然過高，不包括房地產在內的服務業通脹尚未放緩。

Kashkari表示，「經濟中的服務業部分尚未放緩，儘管我們希望工資更高，但薪資增速依然快於與2%通脹目標一致的速度」，「這告訴我，我們仍有更多工作要做，以使經濟中的服務業恢復平衡」。

里奇蒙聯儲行長Tom Barkin稱，會繼續打擊通脹。但鑒於圍繞銀行業的不確定性及其對整體經濟的影響，他對聯儲會下次加息的規模沒有具体傾向。

Barkin說，「如果通脹持續，我們可以通過進一步加息來作出反應，想想在幾周前，還有人預測我們加息50個基點呢」。

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