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港股ADR升168點 夜期高水254點 阿里ADR升4%穿100元關 兩新股上市

美股向上下，港股ADR升168點或0.82%，報20478點，即月恒指夜期升213點，報20563點，夜期高水254點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.78%，折合報391.86元；阿里巴巴（9988）升4.68%，折合報101.44元；美團（3690）升2.93%，折合報146.16元；匯控（0005）升0.06%，折合報53.83元；建行（0939）跌0.52%，折合報5.04元。

道期現升0.148%；標期現升0.24%；納期現升0.3%。日股現升1.13%，韓股現升0.37%，澳股現升0.62%。

VIX指數隔晚跌0.52%或0.1點，報19.02點。

紐油現升0.09%或0.06美元，報74.44美元；布油現跌0.2%或0.15美元，報79.11美元；金價現跌0.07%或1.56美元，報1978.81美元；LME 銅期貨隔晚跌0.01%或1.5美元，報9001美元。美國10年期債息現升0.16%或0.0057厘，報3.5545厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中海外（0688）、中信（0267）、招商局港口（0144）、中國稀土（0769）、華潤燃氣（1193）、旭輝（0884）、國美（0493）、富力（2777）、融創（1918）等。

力盟科技（2405）上市，定價0.7元。

中寶新材（2439）上市，定價1.05元。

長和（0001）意大利Wind Tre擬轉售網絡部門六成權益予殷拓。

中國中免（1880）受客源下降影響，2022年度盈利按年跌近五成至51億人幣。

微盟（2013）全年虧損大增1.34倍達18.29億人幣。

京東（9618）先後公布計劃分拆兩公司上市。

農業銀行（1288）去年多賺7.4%，末期息22.22分人民幣。

中銀（2388）全年多賺17%，遜預期，息0.91元，淨利差、淨息差升。料今年淨息差仍會增長，於瑞信、矽谷銀行沒有敞口。

中行（3988）全年多賺半成，末期息每股23.2分。

工行（1398）全年多賺3%，末期息每股30.35分。

碧桂園（2007）轉戰一二線城市，目標調整一二線土儲佔5成。楊惠妍︰當自己是職業經理人，有權自決去留。

郵儲銀行（1658）去年多賺12%，末期息0.2579元人幣。

恒隆地產（ 0101）與LVMH推可持續發展憲章，覆蓋逾90店及2.7萬平方米。

匯控（0005）CEO祈耀年被控向員工施壓，要求貸款予友人地產公司。

交行（3328）去年賺921億人幣，升半成，勝預期。

澳門2月酒店入住率達76.1%，內地團客達1.7萬人次。

 

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