恒指今早高開274點或1.36%，報20583點，大市成交金額33億元；國指今早高開107點或1.56%，報7030點。恒生科技指數開市報4356點，升2.03%。上升股份比例為12.15%，下跌為3.84%，無升跌為84%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。工行（1398）、中銀香港（2388）、潤啤（0291）拖累大市。
藍籌56隻升，8隻下跌，12隻無升跌。京東（9618）升7.11%，報174.8元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌1.93%，報13.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股26隻升，1隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報174.8元，升7.11%；跌幅最大的是閱文（0772）開市報41.5元，跌0.72%。
恒指上試50天線(20621.84點)，10天線(19825.4點)、100天線(19844.74點)齊升穿20天線(19794.74點)。科指10天線(4139.18點)升穿250天線(4128.25點)，指數高於50天線(4242.75點)
阿里巴巴（9988）開市報101.2元，升4.44%。
多間公司最快今日公布業績，包括，中海外（0688）開市報19.28元，升0.84%。中信（0267）開市報9.22元，升0.33%。招商局港口（0144）無成交，報12.1元。中國稀土（0769）無成交，報0.445元。華潤燃氣（1193）開市報29.75元，升0.34%。國美（0493）開市報0.11元，升0.92%。富力（2777）開市報1.75元，跌2.23%。
力盟科技（2405）上市，定價0.7元。開市報0.76元，升8.57%。
中寶新材（2439）上市，定價1.05元。開市報0.65元，跌38.1%。
長和（0001）意大利Wind Tre擬轉售網絡部門六成權益予殷拓。開市報48.65元，升0.1%。
中國中免（1880）受客源下降影響，2022年度盈利按年跌近五成至51億人幣。開市報200元，跌0.4%。
微盟（2013）全年虧損大增1.34倍達18.29億人幣。開市報5.22元，跌5.95%。
京東（9618）先後公布計劃分拆兩公司上市。開市報174.8元，升7.11%。
農業銀行（1288）去年多賺7.4%，末期息22.22分人民幣。開市報2.93元，升0.69%。
中銀（2388）全年多賺17%，遜預期，息0.91元，淨利差、淨息差升。料今年淨息差仍會增長，於瑞信、矽谷銀行沒有敞口。開市報25.2元，跌0.79%。
中行（3988）全年多賺半成，末期息每股23.2分。開市報3.04元，升0.66%。
工行（1398）全年多賺3%，末期息每股30.35分。開市報4.26元，跌0.23%。
碧桂園（2007）轉戰一二線城市，目標調整一二線土儲佔5成。楊惠妍︰當自己是職業經理人，有權自決去留。開市報2.3元，升0.88%。
郵儲銀行（1658）去年多賺12%，末期息0.2579元人幣。開市報4.79元，跌2.44%。
恒隆地產（0101）與LVMH推可持續發展憲章，覆蓋逾90店及2.7萬平方米。開市報14.82元，升0.82%。
匯控（0005）CEO祈耀年被控向員工施壓，要求貸款予友人地產公司。開市報53.8元，無升跌。
交行（3328）去年賺921億人幣，升半成，勝預期。開市報4.97元，升0.81%。
澳門2月酒店入住率達76.1%，內地團客達1.7萬人次。新濠國際發展（0200）開市報8.73元，無升跌。美高梅中國（2282）無成交，報9.13元。澳博（0880）開市報3.8元，跌0.26%。永利澳門（1128）開市報7.57元，無升跌。銀河娛樂（0027）開市報51.7元，升0.19%。金沙中國（1928）開市報26.7元，升0.38%。信德（0242）開市報1.46元，升1.39%。
破頂股包括，新秀麗（1910）創52周高，見24.5元，開市報24.5元，升1.24%；青啤（0168）創52周高，見86元，開市報86元，升0.58%；海信家電（0921）創52周高，見13元，開市報13元，升1.09%；中國投資開發（2909）無成交，報0.8元；伯明翰體育（2910）無成交，報1.09元；曠逸國際（2912）無成交，報0.164元；威勝控股（3393）創52周高，見3.28元，開市報3.28元，升0.92%；首都金融控股（8569）無成交，報0.54元。
異動股
上升異動股，包括，OKURA HOLDINGS（1655）開市報0.255元，升13.33%；亨泰（0197）開市報0.06元，升13.21%；普甜食品（1699）開市報0.043元，升10.26%；羅馬元宇宙集團（8072）開市報0.036元，升9.09%；力盟科技（2405）開市報0.76元，升8.57%；京東（9618）開市報174.8元，升7.11%；陽光油砂（2012）開市報0.8元，升6.67%。
下跌異動股，包括，中寶新材（2439）開市報0.65元，跌38.1%；恆泰裕集團（8081）開市報0.09元，跌7.22%；復興亞洲（0274）開市報0.108元，跌6.9%；壽康集團（0575）開市報0.059元，跌6.35%；國農金融投資（8120）開市報0.122元，跌6.15%；微盟集團（2013）開市報5.22元，跌5.95%；鄭州銀行（6196）開市報1.05元，跌5.41%；民富國際（8511）開市報0.16元，跌4.76%；康龍化成（3759）開市報38.45元，跌4.11%；合景泰富（1813）開市報1.45元，跌3.97%。
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