國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，三大指數連續三個月位於擴張區間，經濟發展仍在企穩回升之中。受上月高基數等因素影響，3月製造業PMI回落，景氣水平仍為近兩年次高點，在調查的21個行業中，有13個行業PMI高於上月。

趙慶河解讀指，產需兩端繼續擴張。隨著國內經濟循環加快恢復，製造業生產和市場需求穩步回升，生產指數和新訂單指數分別為54.6%和53.6%，比上月回落2.1和0.5個百分點，仍位於近期較高景氣水平。從行業看，非金屬礦物製品、通用設備、專用設備、汽車等行業兩個指數均升至57.0%及以上較高景氣區間，行業產需加快釋放。

企業採購意願增強。在生產和市場需求回暖的帶動下，近期企業採購活動比較活躍，採購量指數為53.5%，是2020年12月份以來高點；進口指數為50.9%，連續兩個月位於擴張區間，企業生產用原材料進口量繼續增加。從行業看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等上游行業採購量指數和進口指數均比上月明顯上升。

各規模企業PMI保持擴張。大型企業PMI為53.6%，景氣水平與上月基本持平，其中生產指數和新訂單指數均位於55.0%以上較高景氣區間，恢復發展動能較強。中、小型企業PMI分別為50.3%和50.4%，比上月有不同程度回落，但均連續兩個月位於景氣區間。

重點行業PMI運行穩定。裝備製造業、高技術製造業、高耗能行業和消費品行業PMI分別為53.0%、51.2%、51.1%和51.9%，繼續保持擴張態勢。其中，裝備製造業PMI高於製造業總體1.1個百分點，帶動作用較為顯著；消費品行業PMI連續三個月回升，擴張步伐總體有所加快。

市場預期穩定向好。近期經濟保持恢復勢頭，企業信心穩定，生產經營活動預期指數為55.5%，持續位於較高景氣區間。從行業看，調查的全部行業生產經營活動預期指數均連續兩個月位於景氣區間，其中食品及酒飲料精製茶、專用設備、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業位於60.0%以上高位景氣區間，相關企業對市場發展前景看好。

從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為53.6%、50.3%和50.4%，低於上月0.1、1.7和0.8個百分點，均高於臨界點。

3月份，非製造業商務活動指數為58.2%，比上月上升1.9個百分點，為近年高點，非製造業恢復發展步伐加快。

服務業加快恢復。隨著各地促消費等政策措施顯效發力，服務業恢復發展動力有所增強，商務活動指數為56.9%，高於上月和上年同期1.3和10.2個百分點。從行業看，零售、鐵路運輸、道路運輸、航空運輸、租賃及商務服務等行業商務活動指數高於60.0%，表明近期居民消費和商旅出行意願增強，相關行業市場活躍度較快回升；電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務等行業商務活動指數升至高位景氣區間，行業運行穩中向好。從市場需求和預期看，新訂單指數為58.5%，高於上月3.8個百分點，服務業市場需求釋放繼續加快；業務活動預期指數為63.2%，連續三個月高於63.0%，企業對市場預期持續向好。

建築業加速擴張。隨著氣候轉暖各地工程施工進度加快推進，建築業生產活動擴張加快，商務活動指數為65.6%，高於上月5.4個百分點。從企業用工看，建築業企業用工需求持續增加，從業人員指數為51.3%，連續三個月保持在擴張區間。從市場預期看，業務活動預期指數為63.7%，連續4個月位於高位景氣區間，建築業企業對近期市場發展前景比較樂觀。

3月份，綜合PMI產出指數為57.0%，比上月上升0.6個百分點，在較高景氣區間繼續上行，表明企業生產經營總體繼續好轉。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為54.6%和58.2%。

3月份，隨著疫情防控較快平穩轉段，經濟延續恢復發展態勢，製造業PMI、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數均保持在擴張區間。但也要看到，企業發展過程中仍面臨市場需求不足、資金緊張和運營成本高等突出問題，經濟回升基礎有待進一步鞏固。

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