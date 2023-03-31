期內持續經營業務收入為3911億元，按年增17.2%；集裝箱航運業務收入在美洲分部按年增33.3%至1150億元，在歐洲升6%至1008億元，在亞太地區升21.4%至929億元。去年集團營業成本2206億元，按年增14%。

另外，中遠海控表示，為滿足日常經營和投融資需要，董事局將於即將舉行的股東會上向股東建議授出新授權，自即將舉行的股東會之日起至公司2023年股東會之日止，集團向被擔保人按所持該等被擔保人的股權比例提供的擔保總額，將不超過40.8億美元（或其他等值貨幣）。

中遠海控績後一度挫逾6%，低見8.77元。

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