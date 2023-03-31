港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌4.08點子至3.14119%，是3月20日後最低，當日報2.98988%。對上一次由升轉跌是3月22日，當日拆息報3.36887%。
港元現報7.8495元升值4點子，曾貶值最多1點子，報7.85元，亦曾升值最多5點子，報7.8494元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升58.08點子至1.94071%；1星期HIBOR跌38.79點子至2.58417%；2星期HIBOR跌30.44點子至2.68405%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至3.70988%；6個月期HIBOR升0.22點子至4.01167%；12個月期HIBOR升0.14點子至4.21054%。
美元指數現報102.172升值0.028點或0.03%。
美元1個月期LIBOR報4.84029%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.6991%，終止單日收窄，利差是2023年3月20日後最低，當日差距為-1.7624%。
對上一次終止單日收窄，是2023年3月22日，當日利差報-1.4281%。
其他報道
特斯拉推出啤酒GigaBier 靈感來自Cybertruck 售價89歐元
內地3月PMI勝預期 非製造業PMI創近12年高 綜合PMI創紀錄新高
恒指高開274點 科指升2% 京東升7% 阿里重返紅底 中寶新材潛水38%
港股ADR升168點 夜期高水254點 阿里ADR升4%穿100元關 兩新股上市