港元現報7.8495元升值4點子，曾貶值最多1點子，報7.85元，亦曾升值最多5點子，報7.8494元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升58.08點子至1.94071%；1星期HIBOR跌38.79點子至2.58417%；2星期HIBOR跌30.44點子至2.68405%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至3.70988%；6個月期HIBOR升0.22點子至4.01167%；12個月期HIBOR升0.14點子至4.21054%。

美元指數現報102.172升值0.028點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報4.84029%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.6991%，終止單日收窄，利差是2023年3月20日後最低，當日差距為-1.7624%。

對上一次終止單日收窄，是2023年3月22日，當日利差報-1.4281%。

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