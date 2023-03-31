moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息個別發展 1個月HIBOR轉跌 隔夜息升58點子

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌4.08點子至3.14119%，是3月20日後最低，當日報2.98988%。對上一次由升轉跌是3月22日，當日拆息報3.36887%。

港元現報7.8495元升值4點子，曾貶值最多1點子，報7.85元，亦曾升值最多5點子，報7.8494元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升58.08點子至1.94071%；1星期HIBOR跌38.79點子至2.58417%；2星期HIBOR跌30.44點子至2.68405%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至3.70988%；6個月期HIBOR升0.22點子至4.01167%；12個月期HIBOR升0.14點子至4.21054%。

美元指數現報102.172升值0.028點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報4.84029%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.6991%，終止單日收窄，利差是2023年3月20日後最低，當日差距為-1.7624%。

對上一次終止單日收窄，是2023年3月22日，當日利差報-1.4281%。

其他報道

鞍鋼由盈轉虧 去年蝕8.6億人幣

馬雲曾呼籲阿里領導層將業務集團分拆

Tesla擬伙寧德時代於德州建設電池廠

中遠海控去年賺1097億人幣 按年增逾兩成

麻省監管機構據報已啟動對第一信託銀行涉嫌股票內幕交易調查

TVB淘寶直播第二場 GMV破7320萬人幣

騰訊正研發類ChatGPT聊天機器人 最新漲近2%

特斯拉推出啤酒GigaBier 靈感來自Cybertruck 售價89歐元

內地3月PMI勝預期 非製造業PMI創近12年高 綜合PMI創紀錄新高

滬深三大指數高開 人行實現淨投放8110億人幣

恒指高開274點 科指升2% 京東升7% 阿里重返紅底 中寶新材潛水38%

港股ADR升168點 夜期高水254點 阿里ADR升4%穿100元關 兩新股上市

三名聯儲行長稱 即使銀行業面臨壓力 仍有需要加息抗通脹

美股兩連升 納指見個半月高 道指升141點

北水增持國美 減持建行