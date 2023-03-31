日本經濟產業省宣布，包括半導體設備廠東京威力科創(Tokyo Electron)在內的約10家日企，在把用於清洗、沉積、光刻和蝕刻、和測試等一系列設備出貨時，必須先取得許可。相關出口管制將於7月生效。

日本經產省官員重申，此舉不是針對中國，而是改善監督，並且避免技術可能流向軍事用途。

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