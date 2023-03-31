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恒指半日升171點 科指升0.7% 10天線齊升穿250天線 北水轉流出

阿里（9988）、京東（9618）分拆業務消息推動港股高開，內地PMI數據公布後，升幅最多曾達412點，臨近半日收市升幅收窄。恒指、科指10天線齊升穿250天線。北水轉流出。力盟科技（2405）上市升20%。中寶新材（2439）上市跌32.38%。

恒指今早高開274點，高位升412點，低位升131點高低波幅282點。大市上升股份比例為26.23%，下跌為26.46%，無升跌為47.3%。

恒指半日升171點或0.84%，報20480點，大市成交金額782億元；國指升74點或1.07%，報6996點。恒生科技指數收報4302點，升0.74%。

藍籌股成交金額396.75億元，佔大市成交50.73%；科指成份股成交金額244.83億元，佔大市成交31.3%；國指成份股成交金額345.28億元，佔大市成交44.15%。

窩輪及牛熊證成交金額減少16.61%，至100.93億元，佔大市成交12.89%。牛熊證成交金額56.73億元，減少14%；窩輪成交金額44.19億元，減少19.73%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）貢獻恒指較多。匯控（0005）、友邦（1299）、工行（1398）拖累大市。

藍籌46隻升，29隻下跌，1隻無升跌。京東（9618）升6.99%，收報174.6元，是升幅最大的藍籌，海爾智家（6690）跌5.73%，收報24.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，15隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報24.35元，升7.51%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報24.7元，跌5.73%。

恒指10天線(19815.02點)、100天線(19843.71點)升穿250天線(19811.22點)。科指10天線(4133.7點)升穿250天線(4128.03點)，科指續高於50天線(4241.65點)。

北水南下合計淨流出2.17億元，終止連續17日流入。南水北上合計淨流入14.66億元人民幣，較上日減少69.49%，連續第4日流入，累計流入109.51億元。

京東（9618）分拆兩公司港上市，據報擬各集資10億美元。收報174.6元，升6.99%。

美團（3690）據報擬推企業版，料約4月中發布。收報146.1元，升2.89%。

馬鋼（0323）由盈轉虧，去年蝕8.6億人幣。收報1.81元，無升跌。

馬雲曾呼籲阿里（9988）領導層將業務集團分拆。收報100.7元，升3.92%。

中遠海控（1919）去年賺1097億人幣，按年增逾兩成。收報8.87元，跌5.34%。

電視廣播（0511）淘寶直播第二場，GMV破7320萬人幣。收報9.9元，跌4.26%。

騰訊（0700）正研發類ChatGPT聊天機器人。收報385.6元，升0.16%。

多間公司最快今日公布業績，包括，中海外（0688）收報19.08元，跌0.21%。中信（0267）創52周高，見9.44元，收報9.3元，升1.2%。招商局港口（0144）收報12.1元，無升跌。中國稀土（0769）收報0.45元，升1.12%。華潤燃氣（1193）收報29.45元，跌0.67%。國美（0493）創上市新低，見0.104元，收報0.107元，跌1.83%。富力（2777）收報1.74元，跌2.79%。

力盟科技（2405）上市，定價0.7元。收報0.84元，升20%。

中寶新材（2439）上市，定價1.05元。收報0.71元，跌32.38%。

長和（0001）意大利Wind，Tre擬轉售網絡部門六成權益予殷拓。收報49.1元，升1.03%。

中國中免（1880）受客源下降影響，2022年度盈利按年跌近五成至51億人幣。收報195.7元，跌2.54%。

微盟（2013）全年虧損大增1.34倍達18.29億人幣。收報5.01元，跌9.73%。

京東（9618）先後公布計劃分拆兩公司上市。收報174.6元，升6.99%。

農業銀行（1288）去年多賺7.4%，末期息22.22分人民幣。收報2.91元，無升跌。

中銀（2388）全年多賺17%，遜預期，息0.91元，淨利差、淨息差升。料今年淨息差仍會增長，於瑞信、矽谷銀行沒有敞口。收報24.45元，跌3.74%。

中行（3988）全年多賺半成，末期息每股23.2分。收報3.03元，升0.33%。

工行（1398）全年多賺3%，末期息每股30.35分。收報4.2元，跌1.64%。

碧桂園（2007）轉戰一二線城市，目標調整一二線土儲佔5成。楊惠妍︰當自己是職業經理人，有權自決去留。收報2.22元，跌2.63%。

郵儲銀行（1658）去年多賺12%，末期息0.2579元人幣。收報4.72元，跌3.87%。

恒隆地產（0101）與LVMH推可持續發展憲章，覆蓋逾90店及2.7萬平方米。收報14.76元，升0.41%。

匯控（0005）CEO祈耀年被控向員工施壓，要求貸款予友人地產公司。收報53.55元，跌0.46%。

交行（3328）去年賺921億人幣，升半成，勝預期。收報4.97元，升0.81%。

澳門2月酒店入住率達76.1%，內地團客達1.7萬人次。新濠國際發展（0200）收報9.18元，升5.15%。美高梅中國（2282）收報9.7元，升6.24%。澳博（0880）收報3.96元，升3.94%。永利澳門（1128）收報7.8元，升3.04%。銀河娛樂（0027）收報52.9元，升2.52%。金沙中國（1928）收報27.6元，升3.76%。信德（0242）收報1.45元，升0.69%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見1.5元，收報1.49元，升3.47%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1060.15元，收報1059.55元，升0.11%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1060.85元，收報1060.7元，無升跌；達勢（1405）創上市新高，見56.7元，收報55.05元，升11.89%；新秀麗（1910）創52周高，見24.65元，收報24.15元，跌0.21%；濱海泰達物流（8348）創52周高，見0.39元，收報0.39元，升9.86%；中信（0267）創52周高，見9.44元，收報9.3元，升1.2%；中石油（0857）創52周高，見4.79元，收報4.7元，升0.43%；潤啤（0291）創52周高，見65.6元，收報63.75元，跌0.93%；青啤（0168）創52周高，見87.4元，收報86.4元，升1.05%；迅銷（6288）創52周高，見17元，收報17元，升0.83%。

破頂指數成份股包括，中信（0267）創52周高，見9.44元，收報9.3元，升1.2%；中石油（0857）創52周高，見4.79元，收報4.7元，升0.43%；潤啤（0291）創52周高，見65.6元，收報63.75元，跌0.93%。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，三葉草生物（2197）低見1.57元，收報1.61元，跌3.01%；騰盛博藥（2137）低見4.25元，收報4.28元，跌3.39%；創勝集團醫藥（6628）低見6.5元，收報6.61元，無升跌；國美（0493）低見0.104元，收報0.107元，跌1.83%；國美零售（0493）低見0.104元，收報0.107元，跌1.83%；中國金屬利用（1636）低見0.051元，收報0.055元，跌6.78%；百心安（2185）低見3.88元，收報4.02元，升1.52%；雷士國際（2222）低見0.07元，收報0.073元，跌6.41%；潤邁德（2297）低見0.9元，收報0.9元，跌6.25%；子不語（2420）低見3.3元，收報3.5元，跌2.78%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，山水水泥（0691）低見1.36元，收報1.36元，跌2.86%；福田實業（0420）低見0.72元，收報0.72元，跌4%；中國海外諾信（0464）低見0.255元，收報0.255元，跌5.56%；中國華星（0485）低見0.19元，收報0.19元，跌7.32%；卓悅控股（0653）低見0.103元，收報0.104元，無升跌；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；國際精密（0929）低見0.48元，收報0.5元，無升跌；慶鈴汽車股份（1122）低見0.85元，收報0.88元，升1.15%；金石資本集團（1160）低見0.6元，收報0.6元，跌22.08%；結好金融（1469）低見0.64元，收報0.64元，跌1.54%。

異動股

上升異動股，包括，OKURA HOLDINGS（1655）收報0.32元，升42.22%；邁博藥業（2181）收報0.75元，升41.51%；駿溢環球金融（8350）收報0.104元，升36.84%；交大慧谷（8205）收報0.15元，升30.43%；威雅利（0854）收報3.77元，升26.51%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.242元，升24.1%；鼎豐集團汽車（6878）收報0.185元，升22.52%；領悅服務（2165）收報0.73元，升21.67%。

下跌異動股，包括，中寶新材（2439）收報0.71元，跌32.38%；騰邦控股（6880）收報0.17元，跌22.73%；金石資本集團（1160）見52周低0.6元，收報0.6元，跌22.08%；新華聯合投資（8159）見52周低0.11元，收報0.111元，跌21.83%；康龍化成（3759）收報32.8元，跌18.2%；欣融國際（1587）收報0.53元，跌14.52%；龍皇集團（8493）創上市新低，見0.027元，收報0.031元，跌13.89%；滄海控股（2017）收報0.25元，跌13.79%；鑫達投資控股（1281）收報0.063元，跌13.7%；昊天國際建投（1341）收報0.265元，跌13.11%；NEXION TECH（8420）收報0.11元，跌12.7%。

 

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