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富力發盈警 料蝕155億人民幣

富力（2777）發盈警，料2022年度將錄155億元人民幣(下同)淨虧損，與2021年度相若。公司指，預期的淨虧損主要由於房地產行業經營環境嚴峻，新冠肺炎疫情致使經濟放緩，財務狀況影響市場對內地房地產之情緒，導致確認銷售下降，加上人民幣兌美元貶值導致匯兌虧損，以及投資物業公允價值虧損所致。