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長汽今年淨利潤目標60億元人幣 全年汽車銷量160萬輛

長城汽車（2333）去年受惠高水準車型銷售明顯提升，去年銷售106萬輛新車，當中海外銷售按年升23%至17.33萬輛，20萬元以上車型銷量佔比增至15.27%，單車平均售價達到12.94萬元（人民幣，下同），按年升21.47%。

管理層在業績記者會上表示，集團整體盈利能力處於中上位置，今年全年汽車銷量目標160萬輛汽車，當中新能源汽車銷佔目標達40%，全年淨利潤目標60億元水水平。儘管新能源市場競爭激烈，但2023年長城汽車確立全面向新能源車拓展方向，車旗下五大品牌全面 向「新」。

談及汽車價格戰，管理層表示，長城汽車會其於市場而進行定價，做好質量增長，新品牌及車型推出，令公司更快、更早走出價格戰。就晶片情況，2023年晶片短缺問題已完全緩解，因為年初汽車晶片索單率已低於全年晶片預測。

談及海外布局，管理層表示，長城汽車明確全球化策略，料今年海外銷售約25萬輛新車，按年明顯增長，今年加快布局歐盟、北美整車市場，在當地推出新車提升銷量。管理層續指，目前集團在美國市場未有布局，正於調研階段。就俄羅斯市場，她指在當地合規經營，謹慎態度做好高效運營，未有收購在當地的歐盟車廠，現時亦沒有增資計劃。

長城汽車中午時段收報9.72港元，升1.1%。