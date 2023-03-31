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工行：房企風險已充分反映 料將逐步化解

去年內地房地產開發商債務問題對銀行貸款質素影響引起市場關注，工商銀行（1398）去年房企不良貸款率為6.14%，按年上升1.35個百分點。副行長王景武指是受房地產市場調整影響，不過房企佔其貸款比率較低，風險總體影響可控，不會對全行的資產質量產生大影響。另外，該行認定不良貸款較審慎，已全面真實反映風險，也有充足的撥備。及後隨着經濟復蘇，加上去年「金融16條」、保交樓等幫助房市措施，內房風險將逐步有效地化解。

去年工行不良貸款率為1.42%，按年降0.04個百分點。對於今年全行資產質量，王景武認為仍有不少挑戰，但亦出現有利因素，隨着內地政策效果顯現，整體經濟復蘇步伐加快，經濟環境有利資產質素改善，該行風險管理的基礎也較好，風險抵補能力強，恢復空間較大。該行不良貸款和逾期貸款率下降，逾期貸款率連續11季度低於不良貸款率，認為該行資產質量風險可控。

去年工行淨利息收入僅升0.4%，主要由生息資產增長所支持。對於今年貸款增長情况，副行長張文武表示，今年以來因應經濟穩增長和民生轉好的趨勢，持續增長信貸投放，年初以來公司貸款餘額增長1萬多億元人民幣，創歷史新高。出於促進實體經濟穩增長和該行經營考慮，工行今年將持續加大信貸投放，推動貸款總量穩健增長，並保持資產質素管理。

去年工行淨利息收益率按年跌0.19個百分點至1.92厘，行長廖林在分析員會議上表示，息差收窄與行業走勢一致。去年市場報價利率（LPR）整體下行、質量和定價需要平衡、市場按揭需求弱於往年，影響資產收益，而負債端成本則由於客戶存款偏好定期而上升。他預期淨息差仍會保持收窄，今年要反彈有一定壓力。

對於內地按揭客戶提早還貸問題，王景武表示，今年首兩個月該行有979億元按揭提前還款，雖然按年增加220億，但增幅有所回落，按揭貸款仍有正增長，認為總體影響可控。

 

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