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精英匯收購本地海外升學顧問公司3成股權 總代價918萬

精英匯（1775）公布，旗下「GES 環城海外升學中心」及「Academic Advisers」，正式啟動與海外升學專家「LINKEDU領優教育」的合併計劃。合併後將整合三間公司優勢，建立一支更強大的海外升學諮詢團隊，服務范圍涵蓋中學及大學。

精英匯以總代價約918萬元進行收購，當中105萬元將於完成後以現金支付；另有291.8萬元會於完成日期後，以每股代價股份為 0.80元，向賣方配發364.8萬股代價股份清償，相當於集團已發行股份數目約0.72%。至於代價餘款521.2萬元，將通過轉讓GES及Academic Advisers的股份支付，以換取「LINKEDU」配發及發行的9萬股新目標股份。

GES 環城海外升學中心一直致力透過職業導向方式，尤其針對醫護學科，為有興趣修讀的同學提供最新的學科和行業資訊，同時提供實習體驗計劃；LINKEDU 則為英澳升學專家，服務範圍由選校、申請、面試、簽證、住宿及機票等前期工作，涵蓋至入學後直到畢業期間的跟進和支援服務。

精英匯集團主席梁賀琪表示，隨著 LINKEDU 加入精英匯集團，其業務將會與 GES 和 Academic Advisers 相輔相成，屆時服務範圍將會由寄宿中學，涵蓋至大學以至日後職業諮詢服務，為同學提供一站式海外升學諮詢服務。

 

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