農業銀行（1288）董事會秘書韓國強在業績會表示，認為該行的估值明顯被低估，目前A股和H股的市淨率分別為0.56倍和0.42倍，而該行一直保持較高分紅比率，今年A股和H股股息率分別有7.6厘和9.3厘，高於國債和理財產品息率，而去年在經濟不利環境下仍有穩定利潤、資產質量穩定向好，該行有8.6億名個人客戶，為未來發展的基礎，認為目前估值與其「高含金量經營業績、高比例分紅和高質量發展」不符。
農行去年淨息差按年下跌0.22厘至1.9厘，行長付萬軍表示與行業趨勢一致，去年貸款基準利率下跌，今年會因為貸款重新訂價而繼續受到影響息差，預期今年首季息差有較大下行壓力。全年而言，雖然息差料與行業一同下降，不過今年初以來，經濟運行回升而貸款需求增加，該行加強貸款投放，新發放貸款的收益率邊際有回升，存款成本則在去年兩次降低存息上限、加上該行管理存款結構而有所舒緩。該行及後在保持服務實體經濟力度下，把握信貸供需的趨勢，提高讓利實體經濟的精準度和有效性，貸款定價和風險匹配，他又指今年首季按揭貸款穩固回升。
去年農行房地產企業貸款的不良貸款率按年上升2.09個百分點，至5.48%，副行長劉加旺指主要受少數盲目擴張、負債水平較高的大型房地產企業風險暴露影響，不過整體看風險可控穩定，已按規定作撥備。監管機構去年推出「金融16條」穩定房市，劉加旺指農行已與90多間房地產企業簽訂戰略合作協議，組織跨部門工作小組推動政策落實，亦改善在房地產貸款流程，包括保交樓專項貸款融資，預售資金監管保函，房企內保外貸等，並納入內部考核要求。該行會繼續幫助優質房地產企業改善資產負債表，滿足房企合理融資需求。
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