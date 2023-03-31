港股業績期完結前最後交易日，至今已公布業績的藍籌股業績增加或下跌的各佔一半，但業績遜預期的佔比約67%。業績期同時遇上指數周結、月結及季結，港股連升4日，科指見個半月高，恒指4日累升832.42點，是1月16日最長升浪。按周計，三大指數連升三周，按季計則連升第二季，為兩年最長。

恒指今早高開274點，高位升412點，午後收窄至低位升僅48點，高低波幅365點。全市上升股份比例為34.3%，下跌為31.3%，無升跌為34.38%。

恒指收市升90點或0.45%，報20400點，大市成交金額1405億元，較上日增加5.22%；國指升46點或0.67%，報6968點。恒生科技指數收報4303點，升0.78%。

是2023年3月29日1464.1億元成交後最多

藍籌股成交金額750.12億元，佔大市成交53.38%；科指成份股成交金額434.55億元，佔大市成交30.92%；國指成份股成交金額641.94億元，佔大市成交45.68%。

窩輪及牛熊證成交金額增加5.56%，至127.76億元，佔大市成交9.49%。牛熊證成交金額75.66億元，增加14.69%；窩輪成交金額52.1億元，減少5.37%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、京東（9618）貢獻恒指較多。匯控（0005）、友邦（1299）、工行（1398）拖累大市。

藍籌39隻升，36隻下跌，1隻無升跌。申洲國際（2313）升6.6%，收報82.4元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌5.96%，收報13.58元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，13隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報24.4元，升7.73%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報24.7元，跌5.73%。

恒指100天線(19842.91點)升穿250天線(19810.9點)，50天線(20618.17點)得而復失。科指10天線(4133.86點)升穿250天線(4128.04點)。

北水南下合計淨流入6.69億元，較上日減少67.96%，連續第18日流入，累計流入526.88億元，對上一次連續18日淨流入是2022年10月31日。南水北上合計淨流入16.74億元人民幣，較上日減少65.17%，連續第4日流入，累計流入111.59億元。

三大指數即日表現

恒指曾升最多2.03%，是3月29日後最大升幅，今曾高見20721.97點，是3月7日21005.66點後最高。收市報20400.11點，是3月7日後收市新高，當日報20534.48點。連升4日，累計升832.42點，對上一次連升4日是1月16日。

科指曾升最多2.12%，是3月29日後最大升幅，今曾高見4360.77點，是2月17日4403.88點後最高。今日收市報4303.71點，是2月20日後收市新高，當日報4311.61點。連升4日，累計升198.02點，對上一次連升4日是3月24日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月7日。

國指曾升最多2.39%，是3月29日後最大升幅，今曾高見7088.16點，是3月7日7100.95點後最高。收市報6968.86點，是2月20日後收市新高，當日報7063.94點。連升4日，累計升320.18點，對上一次連升4日是1月5日。

一周表現

恒指本周累升2.43%或484點，升幅是3月3日後最大，當時收市升幅為2.79%；恒指連升3周，對上一次連升3周，是2022年11月18日；本周表現最佳的是阿里巴巴（9988），累升17.7%，其次為中石油（0857）及比亞迪（1211），分別升9.41%及8.81%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌10.97%，其次為康師傅（0322）及蒙牛（2319），分別跌8.02%及7.07%。

國指本周累升2.56%或174點，升幅是3月24日後最大，當時收市升幅為2.71%；國指連升3周，對上一次連升3周，是1月6日；本周表現最佳的是阿里巴巴（9988），累升17.7%，其次為中石油（0857）及比亞迪（1211），分別升9.41%及8.81%。而表現最差的是京東健康（6618），累跌9.53%，其次為商湯（0020）及蒙牛（2319），分別跌8.28%及7.07%。

科指本周累升1.87%或78點，升幅是3月24日後最大，當時收市升幅為6.16%；科指連升3周，對上一次連升3周，是1月13日；本周表現最佳的是阿里巴巴（9988），累升17.7%，其次為小鵬（9868）及蔚來（9866），分別升12.04%及8.82%。而表現最差的是平安好醫生（1833），累跌11.34%，其次為阿里健康（0241）及京東健康（6618），分別跌10.97%及9.53%。

1個月表現

恒指本月累升3.1%或614點，升幅是1月31日後最大，當時收市升幅為10.42%；本月表現最佳的是東方海外（0316），累升19.21%，其次為阿里巴巴（9988）及中石化（0386），分別升16.07%及15.71%。而表現最差的是恒生（0011），累跌12.46%，其次為藥明生物（2269）及海爾智家（6690），分別跌11.15%及10.99%。

國指本月累升5.89%或387點，升幅是1月31日後最大，當時收市升幅為10.74%；本月表現最佳的是聯想（0992），累升20.74%，其次為阿里巴巴（9988）及中芯國際（0981），分別升16.07%及15.96%。而表現最差的是海爾智家（6690），累跌10.99%，其次為石藥（1093）及碧桂園（2007），分別跌8.42%及7.92%。

科指本月累升9.65%或378點，升幅是1月31日後最大，當時收市升幅為10.02%；科指連跌1個月，對上一次連跌1個月，是2022年11月30日；本月表現最佳的是金山軟件（3888），累升49.52%，其次為小鵬（9868）及嗶哩嗶哩（9626），分別升27.37%及22.4%。而表現最差的是金蝶（0268），累跌13%，其次為海爾智家（6690）及明源雲（0909），分別跌10.99%及5.81%。

3個月表現

恒指本季累升3.13%或618點，升幅是2022年12月30日後最大，當時收市升幅為14.86%；恒指連升2季，對上一次連升2季，是2021年3月31日；本季表現最佳的是百度 （9888），累升33.12%，其次為中石油（0857）及中石化（0386），分別升30.25%及23.08%。而表現最差的是碧桂園服務（6098），累跌30.14%，其次為京東（9618）及藥明生物（2269），分別跌21.89%及18.8%。

國指本季累升3.94%或263點，升幅是2022年12月30日後最大，當時收市升幅為13.37%；國指連升2季，對上一次連升2季，是2021年3月31日；本季表現最佳的是百度（9888），累升33.12%，其次為聯想（0992）及中石油（0857），分別升32.61%及30.25%。而表現最差的是碧桂園服務（6098），累跌30.14%，其次為京東（9618）及京東健康（6618），分別跌21.89%及18.15%。

科指本季累升4.24%或174點，升幅是2022年12月30日後最大，當時收市升幅為19.67%；科指連升2季，對上一次連升2季，是2021年3月31日；本季表現最佳的是金山軟件（3888），累升48.08%，其次為閱文（0772）及百度（9888），分別升33.66%及33.12%。而表現最差的是明源雲（0909），累跌28.35%，其次為金蝶（0268）及京東（9618），分別跌24.01%及21.89%。

午後消息股表現

工行（1398）：房企風險已充分反映，料將逐步化解。收報4.18元，跌2.11%。

長汽（2333）今年淨利潤目標60億元人幣，全年汽車銷量160萬輛。收報9.69元，升0.83%。

聯想控股（3396）去年賺11.7億元人幣，按年瀉八成。收報8.37元，跌0.59%。

中信（0267）全年多賺7.4%，遜預期，末期息0.451元。創52周高，見9.44元，收報9.18元，跌0.11%。

中國海外（0688）去年少賺42%，末期息40仙。收報18.96元，跌0.84%。

富力（2777）發盈警，料蝕155億人民幣。收報1.69元，跌5.59%。

今早及隔晚消息股表現

京東（9618）分拆兩公司港上市，據報擬各集資10億美元。收報172元，升5.39%。

美團（3690）據報擬推企業版，料約4月中發布。收報143.5元，升1.06%。

馬鋼（0323）由盈轉虧，去年蝕8.6億人幣。收報1.81元，無升跌。

馬雲曾呼籲阿里（9988）領導層將業務集團分拆。收報100.4元，升3.61%。

中遠海控（1919）去年賺1097億人幣，按年增逾兩成。收報8.83元，跌5.76%。

電視廣播（0511）淘寶直播第二場，GMV破7320萬人幣。收報9.9元，跌4.26%。

騰訊（0700）正研發類ChatGPT聊天機器人。收報385.8元，升0.21%。

多間公司最快今日公布業績，包括，招商局港口（0144）收報12.04元，跌0.5%。中國稀土（0769）收報0.45元，升1.12%。華潤燃氣（1193）收報28.95元，跌2.36%。國美（0493）創上市新低，見0.104元，收報0.105元，跌3.67%。富力（2777）收報1.69元，跌5.59%。

力盟科技（2405）上市，定價0.7元。收報0.84元，升20%。

中寶新材（2439）上市，定價1.05元。收報0.68元，跌35.24%。

長和（0001）意大利Wind，Tre擬轉售網絡部門六成權益予殷拓。收報48.7元，升0.21%。

中國中免（1880）受客源下降影響，2022年度盈利按年跌近五成至51億人幣。收報194.1元，跌3.34%。

微盟（2013）全年虧損大增1.34倍達18.29億人幣。收報4.86元，跌12.43%。

京東（9618）先後公布計劃分拆兩公司上市。收報172元，升5.39%。

農業銀行（1288）去年多賺7.4%，末期息22.22分人民幣。收報2.91元，無升跌。

中銀（2388）全年多賺17%，遜預期，息0.91元，淨利差、淨息差升。料今年淨息差仍會增長，於瑞信、矽谷銀行沒有敞口。收報24.45元，跌3.74%。

中行（3988）全年多賺半成，末期息每股23.2分。收報3.01元，跌0.33%。

工行（1398）全年多賺3%，末期息每股30.35分。收報4.18元，跌2.11%。

碧桂園（2007）轉戰一二線城市，目標調整一二線土儲佔5成。楊惠妍︰當自己是職業經理人，有權自決去留。收報2.21元，跌3.07%。

郵儲銀行（1658）去年多賺12%，末期息0.2579元人幣。收報4.66元，跌5.09%。

恒隆地產（0101）與LVMH推可持續發展憲章，覆蓋逾90店及2.7萬平方米。收報14.68元，跌0.14%。

匯控（0005）CEO祈耀年被控向員工施壓，要求貸款予友人地產公司。收報53.2元，跌1.12%。

交行（3328）去年賺921億人幣，升半成，勝預期。收報4.94元，升0.2%。

澳門2月酒店入住率達76.1%，內地團客達1.7萬人次。新濠國際發展（0200）收報9.15元，升4.81%。美高梅中國（2282）收報9.7元，升6.24%。澳博（0880）收報3.92元，升2.89%。永利澳門（1128）收報7.74元，升2.25%。銀河娛樂（0027）收報52.45元，升1.65%。金沙中國（1928）收報27.3元，升2.63%。信德（0242）收報1.44元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見1.52元，收報1.51元，升4.86%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見23.4元，收報23.4元，升10.38%；星空華文（6698）創上市新高，見120.1元，收報117元，跌0.76%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8328元，收報8326.7元，升0.02%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1060.15元，收報1059.5元，升0.1%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1024.3元，收報1024.3元，升0.02%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見830.45元，收報830.45元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1061.25元，收報1061.25元，升0.05%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見522.05元，收報522.05元，升0.02%；達勢（1405）創上市新高，見58.5元，收報56元，升13.82%；新秀麗（1910）創52周高，見24.65元，收報24.25元，升0.21%；日清食品（1475）創52周高，見6.93元，收報6.93元，升5.64%；濱海泰達物流（8348）創52周高，見0.39元，收報0.38元，升7.04%；青啤（0168）創52周高，見87.4元，收報85.7元，升0.23%。

破頂指數成份股包括，中信（0267）創52周高，見9.44元，收報9.18元，跌0.11%；中石油（0857）創52周高，見4.79元，收報4.65元，跌0.64%；潤啤（0291）創52周高，見65.6元，收報63元，跌2.1%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，德琪醫藥（6996）低見2.67元，收報2.91元，升1.75%；三葉草生物（2197）低見1.57元，收報1.62元，跌2.41%；騰盛博藥（2137）低見4.25元，收報4.32元，跌2.48%；創勝集團醫藥（6628）低見6.45元，收報6.45元，無升跌；國美（0493）低見0.104元，收報0.105元，跌3.67%；長城環亞控股（0583）低見0.2元，收報0.218元，跌5.22%；雋泰控股（0630）低見0.071元，收報0.071元，跌10.13%；青建國際（1240）低見0.4元，收報0.415元，跌3.49%；中國金屬利用（1636）低見0.045元，收報0.048元，跌18.64%。

46隻股份創52周低，其中十隻包括，卓悅控股（0653）低見0.103元，收報0.104元，無升跌；原生態牧業（1431）低見0.168元，收報0.168元，跌2.89%；山水水泥（0691）低見1.36元，收報1.38元，跌1.43%；中國興業控股（0132）低見0.203元，收報0.203元，跌3.79%；HYPEBEAST（0150）低見0.3元，收報0.305元，無升跌；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.9元，收報0.92元，跌1.08%；博富臨置業（0225）低見8.6元，收報8.6元，無升跌；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，跌0.73%；福田實業（0420）低見0.72元，收報0.73元，跌2.67%；中國海外諾信（0464）低見0.255元，收報0.27元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，交大慧谷（8205）收報0.192元，升66.96%；駿溢環球金融（8350）收報0.12元，升57.89%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.35元，升55.56%；邁博藥業（2181）收報0.74元，升39.62%；中國農業生態（8166）收報0.05元，升35.14%；基石控股（1592）收報0.107元，升27.38%；揚科集團（1460）收報0.23元，升25%；俊裕地基（1757）收報0.199元，升24.38%；敏捷控股（0186）收報0.33元，升22.22%。

下跌異動股，包括，騰邦控股（6880）收報0.134元，跌39.09%；中寶新材（2439）收報0.68元，跌35.24%；上坤地產（6900）平上市低位0.03元，收報0.038元，跌24%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.052元，跌22.39%；融太集團（1172）收報0.043元，跌20.37%；中國金屬利用（1636）創上市新低，見0.045元，收報0.048元，跌18.64%；瑞科生物（2179）收報19.1元，跌17.85%；康龍化成（3759）收報32.95元，跌17.83%；東駿控股（8383）收報0.095元，跌17.39%；合景泰富（1813）收報1.25元，跌17.22%。

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