以首兩個月合計，零售業總銷貨價值臨時估計上升17.3%，零售業總銷貨數量升15.5%。

今年2月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.8%，網上銷售價值的臨時估計為26億元，按年下跌3.7%。

按零售商主要類別計，今年首2個月電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升11.4%；服裝升47.4%；其他未分類消費品升13.7%；百貨公司貨品升10.4%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升62.6%；藥物及化妝品升22.4%；汽車及汽車零件升49.3%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升40.1%；中藥升51.1%；書報、文具及禮品升45.2%；食品、酒類飲品及煙草升0.1%；燃料升14.1%；以及眼鏡店升53.2%。

另外，今年首2個月超級市場貨品的銷貨價值跌13.5%；傢具及固定裝置跌8.5%。政府提醒，這些變動或會受農曆新年時間不同所影響。

政府發言人表示，隨着消費氣氛繼續改善及訪港旅客人數大幅回升，今年2月零售銷售急升，而去年比較基數低亦是原因之一。展望未來，零售業表現將繼續受惠於個人消費及入境旅遊復蘇。

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