moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

大新：今年首季貸款未有明顯好轉 料下半年才有好轉

大新銀行（2356）去年受經濟低迷氣氛影響，市場貸款需求疲弱，客戶貸款總額按年跌5.6%。集團董事總經理兼行政總裁王祖興認為，雖然今年經濟開始復蘇，但企業信心仍未完全恢復，今年首季並較去年沒有十分明顯好轉，料於下半年才開始反映利好因素，展望全年有回升。

期內，信貸減值支出按年上升115%至8.03億元，王祖興表示，去年受通脹升溫影響，經濟狀況較差，集團已針對不同客戶提升減值，今年將繼續維持可控範圍。大新首席財務總監周志良表示，內房佔總貸款總額約3%，今年的信貸減值走勢仍視乎市況走勢。他指出，集團以審慎態度審批貸款，亦在將減值覆蓋率增加，冀望市況回穩後，減值可逐漸下降。

此外，集團於業績中透露，已為聯營公司重慶銀行的虧損減值，周志良稱，對重慶銀行減值主要是基於會計要求，對集團的現金流及資本沒有影響。未來仍會對重慶銀行作出評估，若其市場參數維持相若水平，減值亦會相若。

集團去年淨利息收入按年上升11%至43.83億元，王祖興指，資本成本在加息周期中有所上升，但集團會調整存款及賺息資產組合，令息差維持穩定。若今年繼續加息，下半年息差有機會繼續擴寬。

被問及最近的外圍銀行事件時，王祖興稱銀行並沒有任何對美國矽谷銀行及瑞信的敞口，亦沒有持有瑞信及其他銀行的AT1債劵，銀行本身僅向母公司出售AT1債券。

 

其他報道

香港2月零售按年升31.3% 大勝市場預期

恒指升幅收窄至90點 4日累升832點 三大指數連升三周及兩季 北水18日流入

農行：認為目前估值被明顯低估

精英匯收購本地海外升學顧問公司3成股權 總代價918萬

任正非據報稱華為5年內不造車

路透：馬斯克擬訪內地 望與李強會面

滬指連升兩日 全周累升0.22%

工行：房企風險已充分反映 料將逐步化解

長汽今年淨利潤目標60億元人幣 全年汽車銷量160萬輛

聯想控股去年賺11.7億元人幣，按年瀉八成

中信全年多賺7.4% 遜預期 末期息0.451元

中國海外去年少賺42% 末期息40仙

富力發盈警 料蝕155億人民幣