大新銀行（2356）去年受經濟低迷氣氛影響，市場貸款需求疲弱，客戶貸款總額按年跌5.6%。集團董事總經理兼行政總裁王祖興認為，雖然今年經濟開始復蘇，但企業信心仍未完全恢復，今年首季並較去年沒有十分明顯好轉，料於下半年才開始反映利好因素，展望全年有回升。
期內，信貸減值支出按年上升115%至8.03億元，王祖興表示，去年受通脹升溫影響，經濟狀況較差，集團已針對不同客戶提升減值，今年將繼續維持可控範圍。大新首席財務總監周志良表示，內房佔總貸款總額約3%，今年的信貸減值走勢仍視乎市況走勢。他指出，集團以審慎態度審批貸款，亦在將減值覆蓋率增加，冀望市況回穩後，減值可逐漸下降。
此外，集團於業績中透露，已為聯營公司重慶銀行的虧損減值，周志良稱，對重慶銀行減值主要是基於會計要求，對集團的現金流及資本沒有影響。未來仍會對重慶銀行作出評估，若其市場參數維持相若水平，減值亦會相若。
集團去年淨利息收入按年上升11%至43.83億元，王祖興指，資本成本在加息周期中有所上升，但集團會調整存款及賺息資產組合，令息差維持穩定。若今年繼續加息，下半年息差有機會繼續擴寬。
被問及最近的外圍銀行事件時，王祖興稱銀行並沒有任何對美國矽谷銀行及瑞信的敞口，亦沒有持有瑞信及其他銀行的AT1債劵，銀行本身僅向母公司出售AT1債券。
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