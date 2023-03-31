據資料顯示，2月份港元貨幣供應量M2及M3同時下跌1.2%，按年均微升0.1%；貨幣供應量總額M2及M3於2月份均下跌1.7%，按年持平。金管局指，由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素影響而出現波動，例如季節性與公開招股相關資金需求、營商與投資相關活動等，因此應小心詮釋統計數字。

2月份認可機構的存款總額倒跌1.6%，由1月份的升1.3%轉跌；其中2月份港元存款及外幣存款分別下跌1.1%及2.1%，主要反映企業資金流動。

今年首2個月，存款總額下跌0.3%，港元存款則上升1.3%。香港人民幣存款在2月份下跌2.8%，於2月底為8,135億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於2月份為7,477‍‍億元人民幣，而1月份為6,152億元人民幣。金管局指，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢。

2月份貸款與墊款總額下跌0.6%，今年首2個月則上升0.6%；其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及在香港境外使用的貸款在2月份分別下跌0.5%及0.9%。由於港元存款下跌而港元貸款上升，港元貸存比率由1月底的86.8%，上升至2月底的88.4%。

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