易會滿等人表示，近年面對複雜多變的外部環境，中國資本市場始終堅守初心與定力，全面深化改革，持續推進機構、市場、產品多個維度的對外開放。外資機構在華展業便利度不斷提升，跨境市場互聯互通渠道進一步拓展。

易會滿指出，未來中國經濟的高質量發展以及中國資本市場的高水平制度型開放將帶來更廣闊的機遇，歡迎國際金融機構和全球投資者繼續擴大在華業務與投資，共享中國經濟高質量發展紅利。當今世界經濟發展正處在一個複雜多變的困難時期，國際金融市場近期也出現一系列風險事件。希望商界人士以經濟金融領域合作為切口，為世界經濟發展注入更多確定性，為增進相互了解、促進國際合作多做工作。

來訪的國際金融機構負責人普遍表示，此次來華親身感受到中國經濟的強大韌性、潛力和活力，堅定看好中國經濟和中國資本市場發展前景。近年來中國資本市場對外開放穩步推進，為國際金融機構和全球投資者帶來了實實在在的機遇。各金融機構高度重視中國市場，將繼續與中國深化合作，積極拓展在華業務和投資，期待實現互利共贏。

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