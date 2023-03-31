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中行：歐美銀行事件推動風險管理  曾會見數間大民營房企 料違約情況會解決

最近歐美爆發瑞信及矽谷銀行等危機事件，中國銀行（3988）副董事長兼行長劉金今午在業績發布會上表示，當其他金融機構遇到風險時，對他們提出警示，在風險管理方面要作更快反應，及要積極應對做出宏觀風險判斷，對國內外業務開展壓力測試，目前銀行有良好的應對風險能力。

風險總監劉堅東補充，海外的金融形勢複雜動盪，他們對海外的事情對銀行之衝擊、地緣政治的影響，及大宗商品價格大幅波動的情況，高度關注。他又說，該行已作全面風險管理，無甚涉及有關海外銀行的風險敞口，亦避免受到業界交叉傳染，並且開拓多元及多維度的排查工作。中行亦注重加大清收，並著手在難料的情況預留空間，保持稱定及優化存貸結構，撥備覆蓋率亦保持在合理水平。房產市場在在復蘇過程中，料需花時間去改善情況。

劉金又說，在促進國內內需同時，留意到按揭貸款對消費金融的促進作用。市場已經對房地產市場的問題有很多討論，現時問題集中在甚麼時候回暖。他在春節前後更單獨會見幾間大型民營房企。相對國企房產公司，他們不用擔心流動性問題，銷售表現比民營同業為佳而言，他們與這些大型民企深度交流之後，認為將來在做好綠色發展及數字化等調整後，將會見到成果。儘管他去年11月來港參加高峰會，數十家歐美、東南亞金融機構討論內房的問題，但是他相信，通過內地政府及中行關心及採取措施，個別違约及境外債違约的情況，有望得到解決。支持房產的措施傳導效果需時反映出來，劉金料房產企業回到正常健康軌道，因此他對房地產行業消費有信心，亦對消費金融這個重要領域有信心。

在營運方面，副行長張小東指出，今年料整體資產會有8%至10%增幅，人民幣貸款會平穩增長，亦會加大人民幣債券的盤活量，料全年信貸規模會有穩健增長。至於淨息差方面，副行長張毅認為，中行的表現比同業穩定得多，隨著境外加息步伐放慢，他料外幣淨息差不及去年，拉勻整體今年的息差會有小幅下行壓力。該行會著手優化資產負債結構、加大零售貸款、降低低收入資產百分比。至於手續費收入放緩，業務管理總監趙蓉則指，這與減費讓利、產品結構及自身業務和同業有差距有關，因此他們提高高質服務、推動財富管理等，做好業務。

 

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