電視廣播（0511）（TVB）的股價近期處於高位，基金股東Silchester International Investors LLP繼續趁機減持。該行申報，在3月29日及30日接連兩個交易日，合共減持878.29萬股，套現共9354.23萬元，持股量由原來的14.24%，降至12.23%，降低2.01個百分點。在今次減持行動中，有241.74萬股是經該行旗下的Silchester International Investors International Value Equity Trust名義沽出，每股平均價為10.7266元，
Silchester International Investors LLP自3月24日起著手減持TVB，連同3年29日及30日的減持動作，前後減持TVB共945.83萬股，減持股權比例2.69個百分點。雖然該行連番減持，其仍然為TVB第二大股東，繼續是持貨最多的基金股東。另根據最新的中央結算持倉資料顯示，截至3月30日，在TVB持貨最多的經紀行匯豐銀行，持股比例已降至30.01%，已較今年2月尾時的37.98%，大幅降低。TVB今日公布，第二場TVB首場淘寶直播銷售額高達7320萬元，為首播的三倍多，但是無助股價表現，股價連跌兩日，再跌穿10元大關，收報9.9元，全日跌4.3%。
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