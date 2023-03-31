Silchester International Investors LLP自3月24日起著手減持TVB，連同3年29日及30日的減持動作，前後減持TVB共945.83萬股，減持股權比例2.69個百分點。雖然該行連番減持，其仍然為TVB第二大股東，繼續是持貨最多的基金股東。另根據最新的中央結算持倉資料顯示，截至3月30日，在TVB持貨最多的經紀行匯豐銀行，持股比例已降至30.01%，已較今年2月尾時的37.98%，大幅降低。TVB今日公布，第二場TVB首場淘寶直播銷售額高達7320萬元，為首播的三倍多，但是無助股價表現，股價連跌兩日，再跌穿10元大關，收報9.9元，全日跌4.3%。

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