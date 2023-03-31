總裁余偉文在《匯思》撰文，憶述金管局成立時，沒有一個像樣的辦公室，同事要分開三個地方工作，外匯基金管理局在金鐘海富中心，而銀行業監理處在金鐘政府合署辦公。陳德霖經常說加入金管局時被安置在會議室工作，遇到有人要用會議室，他就要「走鬼」。直到1993年稍後日子，金管局才「合體」搬到花園道3號，再至2003年搬進國金二期寫字樓。

余偉文說，一眾金管局舊生聚首一堂，不但分享1998年「打大鱷」或者2008年「雷曼爆煲」金融大事，更分享了一些內部小故事，例如1996年紐約辦公室開幕之日，同事如何趕在財政司司長來剪綵前數小時驚險地安排傢俬送齊；又或是在1999年除夕夜為千年蟲應急加班的同事，得到茶水部同事炮製的貼心宵夜打氣。

余偉文又指，對於一間機構來說，三十正是好年華，金管局成立以來經歷過金融危機、社會動盪的日子，幸得前輩們傳承了寶貴的經驗和智慧，更有識見和底氣去應對未來的挑戰，維持香港貨幣金融穩定；與此同時，保持一顆年青的心，在金融發展上保持活力和好奇，迎接及開拓多個金融新領域，例如綠色金融、粵港澳大灣區及金融科技等等，以保持香港國際金融中心的競爭力。