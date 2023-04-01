多間內地電動車企公布3月交付數據，小鵬（9868）3月交付7002輛，按年減少54.57%，惟按月增加17%。首季交付量為18230輛，按年減少47.25%。公司指，明星車型P7i開始快速交付，3月P7車型總交付為3030輛，按月增長32%。
蔚來（9866）公布，3月交付新車10378輛，按年增長3.9%，按月則下跌14.63%。首季交付31041輛，按年增長20.5%。3月電動SUV交付3203輛，電動轎車交付7175輛。蔚來指，該行將攜第二代技術的六款產品亮相本屆上海車展，全新ES6將首次亮相。
理想汽車（2015）公布，3月交付20823輛，按年增加88.72%，按月增加25.29%。今年首季交付52584輛，按年增長65.8%。公司指，五座SUV理想L7已正式交付，在中國30至50萬元人民幣SUV市場，公司擁有將近20%的市場佔有率。
吉利汽車（0175）旗下智能電動品牌極氪宣佈，3月公司共交付6663輛，按年增長271%，按月增長22%。極氪首席執行官安聰慧表示，預計今年極氪001、009及極氪X預計交付7萬輛、3萬輛和4萬輛以上，全年確保14萬輛的交付目標，又預期在2024至2025年，公司將累計新增4款車，2025年達到8個車款，支撐全年65萬輛的銷量目標