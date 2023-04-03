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港股ADR跌42點 夜期低水47點 美期亞股個別發展

美股向上，港股ADR跌42點或0.21%，報20357點，即月恒指夜期跌128點，報20353點，夜期低水47點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.52%，折合報383.78元；阿里巴巴（9988）跌0.14%，折合報100.26元；美團（3690）跌0.91%，折合報142.2元；匯控（0005）升0.72%，折合報53.58元；建行（0939）跌0.3%，折合報5.07元。

道期現升0.029%；標期現跌0.29%；納期現跌0.7%。日股現升0.51%，韓股現跌0.13%，澳股現升0.81%。

VIX指數隔晚跌1.68%或0.32點，報18.7點。

紐油現升6.02%或4.56美元，報80.23美元；布油現升5.97%或4.77美元，報84.66美元；金價現跌0.35%或7美元，報1962.28美元；LME 銅期貨隔晚跌0.08%或8美元，報8993美元。美國10年期債息現升1.35%或0.0471厘，報3.5147厘。

今日焦點股份可留意：

OPEC+意外宣布減產約110萬桶石油。留意中石油（0857）、中海油（0883）

保利置業（0119）3月合同銷售升近3倍。

金山能源（0663）虧轉盈，賺1.08億。

華興資本控股（1911）延遲刊發審核業績，去年未經審業績盈轉虧。

中信旗下南鋼行使優先購買權以135.8億人幣向復星（0656）購入南京南鋼六成持股。

比亞迪（1211）3月汽車銷量升近1倍至20.7萬輛。

內地電動車公布交付數量，小鵬（9868）3月交付年減55%。

康希諾（6185）傳新冠疫苗廠房停產最長180天。

澳門3月賭收127億澳門元，創逾3年新高。

富力地產（2777）去年蝕157億元，負債比率升至170%。

新濠國際（0200）股東應佔虧損逾51億元。

領展（0823）完成收購新加坡物業，擬物色伙伴共同投資及首拓第三方管理。

美團（3690）非執董王慧文信託將1840萬股A類股轉B股。

招商局港口（0144）去年純利跌4.5%，遜預期，末期息60仙。曾傳向淡馬錫洽購和記港口股份，招商局港口：與對方無接觸。

騰訊（0700）：已向聯交所申請增設人民幣櫃台。

香港2月零售按年升31.3%，大勝市場預期零售協會：上月零售升逾三成因超低基數所致，本地市場仍弱。

Silchester連日減持電視廣播（0511）股份，套現9354萬元。

中行前行長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，被中紀委調查。中行：歐美銀行事件推動風險管理，曾會見數間大民營房企，料違約情況會解決。

北控（0392）全年少賺24%，末期息反漲29%。

DAVID WEBB，減持愛高（0328）至7.63%。

中國生物製藥（1177）全年少賺82% 末期息增至0.06元。

國泰航空（0293）委麥皓雲任常務董事，年薪津386萬元。

百度（9888）已申請增設人民幣櫃台。

大新（2356）：今年首季貸款未有明顯好轉，料下半年才有好轉。

華潤燃氣（1193）去年少賺26%，末期息90仙。

農行（1288）：認為目前估值被明顯低估。

 

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