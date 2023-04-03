恒指今早低開20點或0.11%，報20379點，大市成交金額38億元；國指今早低開10點或0.16%，報6958點。恒生科技指數開市報4279點，跌0.56%。非必需消費品、金融股推低恒指。全市上升股份比例為8.65%，下跌為5.5%，無升跌為85.84%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、美團（3690）拖累大市。騰訊（0700）、中海油（0883）、工行（1398）貢獻恒指較多。
藍籌23隻升，31隻下跌，22隻無升跌。中海油（0883）升3.26%，報12.04元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌2.03%，報21.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，19隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報81.4元，升2.33%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報181元，跌4.54%。
恒指續低於50天線(20592.2點)。科指續高於50天線(4236.78點)。
OPEC+意外宣布減產約110萬桶石油。中石油（0857）創52周高，見4.79元，開市報4.79元，升3.01%。中海油（0883）開市報12.04元，升3.26%。
保利置業（0119）3月合同銷售升近3倍。開市報1.78元，升2.89%。
金山能源（0663）虧轉盈，賺1.08億。無成交，報0.265元。
中信旗下南鋼行使優先購買權以135.8億人幣向復星（0656）購入南京南鋼六成持股。開市報5.8元，升0.69%。
比亞迪（1211）3月汽車銷量升近1倍至20.7萬輛。開市報233元，升1.39%。
內地電動車公布交付數量，小鵬（9868）3月交付年減55%。開市報43.75元，無升跌。
康希諾（6185）傳新冠疫苗廠房停產最長180天。開市報42元，無升跌。
澳門3月賭收127億澳門元，創逾3年新高。濠賭股新濠國際發展（0200）開市報9.41元，升2.84%。美高梅中國（2282）開市報9.86元，升1.65%。澳博（0880）開市報3.99元，升1.79%。永利澳門（1128）開市報7.9元，升2.07%。銀河娛樂（0027）開市報53.95元，升2.86%。金沙中國（1928）開市報27.55元，升0.92%。
富力地產（2777）去年蝕157億元，負債比率升至170%。開市報1.69元，無升跌。
新濠國際（0200）股東應佔虧損逾51億元。開市報9.41元，升2.84%。
領展（0823）完成收購新加坡物業，擬物色伙伴共同投資及首拓第三方管理。開市報50.5元，無升跌。
美團（3690）非執董王慧文信託將1840萬股A類股轉B股。開市報140.6元，跌2.02%。
招商局港口（0144）去年純利跌4.5%，遜預期，末期息60仙。曾傳向淡馬錫洽購和記港口股份，招商局港口：與對方無接觸。開市報12.04元，無升跌。
騰訊（0700）：已向聯交所申請增設人民幣櫃台。開市報389元，升0.83%。
香港2月零售按年升31.3%，大勝市場預期零售協會：上月零售升逾三成因超低基數所致，本地市場仍弱。L'OCCITANE（0973）無成交，報19.6元。莎莎國際（0178）無成交，報1.84元。周大福（1929）無成交，報15.58元。
Silchester連日減持電視廣播（0511）股份，套現9354萬元。開市報10.06元，升1.62%。
中行（3988）前行長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，被中紀委調查。中行：歐美銀行事件推動風險管理，曾會見數間大民營房企，料違約情況會解決。開市報3.01元，無升跌。
北控（0392）全年少賺24%，末期息反漲29%。開市報28.6元，升1.24%。
DAVID WEBB，減持愛高（0328）至7.63%。無成交，報0.038元。
中國生物製藥（1177）全年少賺82% 末期息增至0.06元。開市報4.38元，跌0.45%。
國泰航空（0293）委麥皓雲任常務董事，年薪津386萬元。開市報7.55元，無升跌。
百度（9888）已申請增設人民幣櫃台。開市報146.5元，跌1.48%。
大新（2356）：今年首季貸款未有明顯好轉，料下半年才有好轉。開市報6元，跌0.17%。
華潤燃氣（1193）去年少賺26%，末期息90仙。開市報28.6元，跌1.21%。
農行（1288）：認為目前估值被明顯低估。開市報2.9元，跌0.34%。
破頂股包括，金山雲（3896）創上市新高，見4.68元，開市報4.68元，升8.84%；恆富控股（0643）創52周高，見1元，開市報1元，升3.09%；獅子山集團（1127）創52周高，見1.22元，開市報1.22元，升6.09%；中國投資開發（2909）無成交，報0.8元；威勝控股（3393）創52周高，見3.43元，開市報3.43元，升0.29%。
破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見4.79元，開市報4.79元，升3.01%。
異動股
上升異動股，包括，易居企業（2048）開市報0.44元，升14.29%；新娛科控股（6933）開市報0.435元，升11.54%；ＦＧＸ原油（3097）開市報5.32元，升9.56%；金山雲（3896）創上市新高，見4.68元，開市報4.68元，升8.84%；天臣控股（1201）開市報0.128元，升8.47%；天譽置業（0059）開市報0.03元，升7.14%；鼎豐集團汽車（6878）開市報0.193元，升6.63%；Ｆ三星原油期（3175）開市報6.58元，升6.56%；獅子山集團（1127）創52周高，見1.22元，開市報1.22元，升6.09%；阜博集團（3738）開市報3.5元，升6.06%。
下跌異動股，包括，東光化工（1702）開市報2.5元，跌10.71%；國農金融投資（8120）開市報0.123元，跌6.82%；基石控股（1592）開市報0.1元，跌6.54%；微博（9898）開市報161.8元，跌6.47%；連成科技集團（8635）開市報0.52元，跌5.45%；新紐科技（9600）開市報1.94元，跌4.9%；業聚醫療（6929）開市報11.86元，跌4.82%；寶寶樹集團（1761）開市報0.3元，跌4.76%；植華集團（1842）開市報0.31元，跌4.62%。
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