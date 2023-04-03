恒指今早低開20點或0.11%，報20379點，大市成交金額38億元；國指今早低開10點或0.16%，報6958點。恒生科技指數開市報4279點，跌0.56%。非必需消費品、金融股推低恒指。全市上升股份比例為8.65%，下跌為5.5%，無升跌為85.84%。