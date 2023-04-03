鄭子豐指出，市場一般預料美聯儲上半年再加一次息，幅度為25點子，下半年或因衰退而掉頭減息，惟幅度不會太大，料於25至50點子左右。美元於6至12個月前景相對走弱，將推動亞洲股強勢表現，加上有中國重啟支撐，料中國企業有15%盈利增長，並再有2%至3%上調空間。除經濟重啟的支持外，工業自動化、展望科技行業有實質支持等亦是股市上調動力。在中國股市當中，他傾向增長型版塊，尤其看好科技及通訊股、工業股等。

債市方面，渣打香港投資策略主管梁振輝表示，在美國息率，經濟仍然存有不確定性下，債券在主要投資資產中較為穩定的策略。他建議以「質素行先」，不建議投資高風險債。他指出，由於美國10年債息率有機會再下調，將利好投資級別企業債。美元下跌，亦看好亞洲方面的美元債。

外匯方面，梁振輝認為日元目前仍維持於6算以下，鍾情遊日的市民可以留意。日央行長早前換屆，日本通脹亦有顯著改善，料年內日元有機會回升至6.2至6.3。美金至今年底反復偏弱，亦看好歐元及英鎊。

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