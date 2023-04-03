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【有片：埋身擊】恒指後市或重上21000點 現時宜低位買入

長假期前恒生指數走勢反覆，從技術走勢上分析，恒生指數走勢仍然保持上升，後市只要重上五十天移動平均線，將有機會再次挑戰上月高位21000點或以上。投資者不妨趁假期前採取低位買入策略。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。