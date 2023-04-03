文章日期：2023年4月3日 15:07
滬深三大指數全日高開高收。滬指午後升幅擴大，最高見3299點，收報3296點，升23點或0.72%，成交額5134億元人民幣（下同）。
深證成指最高見11898點，收報11889點，升163點或1.39%，成交額7396億元，兩市合共成交額12530億元。
創板指收報2440點，升40點或1.7%。
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