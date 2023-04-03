中國政府五發布聲明稱，審查旨在保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全。

美光科技在聲明中表示，該公司正在與中國國家互聯網信息辦公室就此審查進行溝通，該公司「正在充分合作。美光致力於以毫不妥協的誠信開展所有業務，信守產品的安全性和對客戶的承諾。」

分析指，此舉或將進一步加劇中美貿易的緊張局勢。美國已經將眾多中國科技公司列入黑名單，又採取措施限制中國獲得先進處理器，也禁止美國公民為中國晶片行業提供某些幫助。另外，美國亦呼籲其他國家加入其限制中國獲得先進晶片技術的努力。此前，日本表示將擴大對23類尖端晶片製造技術的出口限制。

中國外交部發言人毛寧指出，中國有關部門依法依規對影響或者可能影響國家安全的網絡產品進行網絡安全審查，是一種正常的監管措施。對於所有的企業來說，不管是中國企業還是美國企業，還是其他國家的企業，在中國經營首先要做到的是遵守中國的法律法規，只要能夠守法合法經營，就沒有什麼可擔心的。

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