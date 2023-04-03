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恒指收市升9點 5日累升841點 成交縮14% 北水流入增6.8倍

OPEC+減持憂推高通脹，美息抽升，納期向下，道期則上升，歐美股市個別發展，港股反覆，尾市倒升。內地對美光產品展開網絡安全審查，中芯（0981）升7.5%創52周高。澳門旅業復活假期酒店房價超疫前，入住率近八成，4月賭收料企穩百億以上，賭股上升。數據顯示內地3月份百強房企銷售大增，內房股上升。恒指連升5日，累計升841.49點，對上一次連升5日是2022年5月3日，收市報20409.18點，是3月7日後收市新高。北水流入增6.8倍，連續第19日流入。

恒指今早低開20點，高位升75點，午後跌幅曾擴大至跌173點，高低波幅248點。金融、通訊服務、能源股推動大市。全市上升股份比例為30.26%，下跌為33.42%，無升跌為36.3%。

恒指收市升9點或0.04%，報20409點，大市成交金額1204億元，較上日減少14.34%；國指跌28點或0.41%，報6940點。恒生科技指數收報4302點，跌0.03%。

藍籌股成交金額556.08億元，佔大市成交46.18%；科指成份股成交金額352.4億元，佔大市成交29.26%；國指成份股成交金額490.29億元，佔大市成交40.72%。

窩輪及牛熊證成交金額減少23.69%，至97.49億元，佔大市成交8.09%。牛熊證成交金額51.33億元，減少32.15%；窩輪成交金額46.15億元，減少11.41%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、工行（1398）拖累大市。

藍籌35隻升，37隻下跌，4隻無升跌。中芯（0981）升7.53%，收報20元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌4.74%，收報102.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，13隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報13.86元，升8.96%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報181.1元，跌4.48%。

恒指續低於50天線(20592.79點)。科指高於50天線(4237.24點)。

北水南下合計淨流入52.41億元，較上日增加683.92%，淨流入金額是3月24日61.5億元後最多。連續第19日流入，累計流入579.28億元，對上一次連續19日淨流入是2022年11月1日。南水北上合計淨流入5.79億元人民幣，較上日減少65.44%，連續第5日流入，累計流入117.38億元。

午後消息股表現

貿易通（0536）：客戶報關業務回暖 已清空所有債券投資。收報0.93元，跌2.11%。

安踏（2020）「割席」：已終止和張繼科所有合作。收報112元，跌1.75%。

今早及隔晚消息股表現

易居企業（2048）一度飈71% 集團與阿里巴巴簽署債務重組支持協議。收報0.61元，升58.44%。

雅居樂（3383）獲授約26億元一年期貸款融資。收報1.76元，升0.57%。

OPEC+意外宣布減產約110萬桶石油。中石油（0857）創52周高，見4.9元，收報4.72元，升1.51%。中海油（0883）收報11.94元，升2.4%。

保利置業（0119）3月合同銷售升近3倍。收報1.81元，升4.62%。

金山能源（0663）虧轉盈，賺1.08億。收報0.26元，跌1.89%。

中信旗下南鋼行使優先購買權以135.8億人幣向復星（0656）購入南京南鋼六成持股。收報5.76元，無升跌。

比亞迪（1211）3月汽車銷量升近1倍至20.7萬輛。收報231.4元，升0.7%。

內地電動車公布交付數量，小鵬（9868）3月交付年減55%。收報44.35元，升1.37%。

康希諾（6185）傳新冠疫苗廠房停產最長180天。收報41.45元，跌1.31%。

澳門3月賭收127億澳門元，創逾3年新高。濠賭股新濠國際發展（0200）收報9.65元，升5.46%。美高梅中國（2282）收報10.4元，升7.22%。澳博（0880）收報4.17元，升6.38%。永利澳門（1128）收報8.42元，升8.79%。銀河娛樂（0027）收報55.55元，升5.91%。金沙中國（1928）收報29.2元，升6.96%。

富力地產（2777）去年蝕157億元，負債比率升至170%。收報1.73元，升2.37%。

新濠國際（0200）股東應佔虧損逾51億元。收報9.65元，升5.46%。

領展（0823）完成收購新加坡物業，擬物色伙伴共同投資及首拓第三方管理。收報50.8元，升0.59%。

美團（3690）非執董王慧文信託將1840萬股A類股轉B股。收報140元，跌2.44%。

招商局港口（0144）去年純利跌4.5%，遜預期，末期息60仙。曾傳向淡馬錫洽購和記港口股份，招商局港口：與對方無接觸。收報11.18元，跌7.14%。

騰訊（0700）：已向聯交所申請增設人民幣櫃台。收報388.2元，升0.62%。

香港2月零售按年升31.3%，大勝市場預期零售協會：上月零售升逾三成因超低基數所致，本地市場仍弱。L'OCCITANE（0973）收報18.76元，跌4.29%。莎莎國際（0178）收報1.84元，無升跌。周大福（1929）收報15.28元，跌1.93%。

Silchester連日減持電視廣播（0511）股份，套現9354萬元。收報8.45元，跌14.65%。

中行（3988）前行長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，被中紀委調查。中行：歐美銀行事件推動風險管理，曾會見數間大民營房企，料違約情況會解決。收報3.01元，無升跌。

北控（0392）全年少賺24%，末期息反漲29%。收報28.7元，升1.59%。

DAVID WEBB，減持愛高（0328）至7.63%。收報0.037元，跌2.63%。

中國生物製藥（1177）全年少賺82% 末期息增至0.06元。收報4.2元，跌4.55%。

國泰航空（0293）委麥皓雲任常務董事，年薪津386萬元。收報7.73元，升2.38%。

百度（9888）已申請增設人民幣櫃台。收報145.6元，跌2.08%。

大新（2356）：今年首季貸款未有明顯好轉，料下半年才有好轉。收報6.13元，升2%。

華潤燃氣（1193）去年少賺26%，末期息90仙。收報26.9元，跌7.08%。

農行（1288）：認為目前估值被明顯低估。收報2.9元，跌0.34%。

克而瑞地產研究周五發布的初步數據，3月內地前100家最大房企的新房銷售金額按年增長29.2%，至6,609億元人民幣。相比之下，2月份增幅為15%，也是20個月來的首次增長。中海外（0688）收報20.2元，升6.54%；龍湖（0960）收報22.2元，升0.23%；華潤置地（1109）收報36.55元，升2.09%；碧桂園（2007）收報2.17元，跌1.81%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見1.69元，收報1.69元，升11.92%；京基金融國際（1468）創上市新高，見1.83元，收報1.74元，跌3.87%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見25.25元，收報25元，升6.84%；金山雲（3896）創上市新高，見5.65元，收報5.62元，升30.7%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8331.5元，收報8331.5元，升0.06%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1024.4元，收報1024.4元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見830.8元，收報830.8元，升0.04%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見522.2元，收報522.2元，升0.03%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.11元，收報1.08元，升28.57%；IGG（0799）創52周高，見3.99元，收報3.99元，升29.55%；新秀麗（1910）創52周高，見25.2元，收報24.8元，升2.27%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見14.38元，收報14.28元，升5.62%。

破頂指數成份股包括，中芯（0981）創52周高，見20.8元，收報20元，升7.53%；金山軟件（3888）創52周高，見42.35元，收報41.8元，升8.15%；華虹半導體（1347）創52周高，見36.95元，收報36.75元，升5.76%；中石油（0857）創52周高，見4.9元，收報4.72元，升1.51%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業（1638）低見0.285元，收報0.3元，跌9.09%；騰盛博藥（2137）低見4.13元，收報4.21元，跌2.55%；創勝集團醫藥（6628）低見6.11元，收報6.31元，升3.91%；富通科技（0465）低見0.249元，收報0.249元，跌7.78%；高山企業（0616）低見0.035元，收報0.038元，無升跌；雋泰控股（0630）低見0.07元，收報0.076元，升7.04%；建發新勝（0731）低見0.179元，收報0.179元，跌0.56%；中國錢包（0802）低見0.092元，收報0.098元，升1.03%；威訊控股（1087）低見0.4元，收報0.41元，跌5.75%；伊登軟件（1147）低見0.061元，收報0.065元，跌7.14%。

50隻股份創52周低，其中十隻包括，佳兆業健康（0876）低見0.05元，收報0.058元，跌3.33%；原生態牧業（1431）低見0.165元，收報0.167元，跌0.6%；山水水泥（0691）低見1.32元，收報1.34元，跌2.9%；中國興業控股（0132）低見0.194元，收報0.198元，跌2.46%；HYPEBEAST（0150）低見0.295元，收報0.295元，跌3.28%；銀建國際（0171）低見0.255元，收報0.315元，升12.5%；博富臨置業（0225）低見8.6元，收報8.6元，無升跌；安全貨倉（0237）低見2元，收報2.09元，跌5%；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；YGM TRADING（0375）低見1.07元，收報1.07元，跌4.46%。

異動股

上升異動股，包括，易居企業（2048）收報0.61元，升58.44%；創新奇智（2121）收報20.05元，升34.38%；金山雲（3896）創上市新高，見5.65元，收報5.62元，升30.7%；BHCC HOLDING（1552）收報0.127元，升29.59%；IGG（0799）創52周高，見3.99元，收報3.99元，升29.55%；瑞慈醫療（1526）收報0.76元，升28.81%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.11元，收報1.08元，升28.57%；富銀融資股份（8452）創52周高，見0.88元，收報0.7元，升27.27%。

下跌異動股，包括，金石資本集團（1160）見52周低0.405元，收報0.435元，跌42%；萬馬控股（6928）見52周低1.63元，收報1.69元，跌29.88%；中國服飾控股（1146）收報0.138元，跌28.87%；中國順客隆（0974）收報0.52元，跌22.39%；GOLDWAY EDU（8160）收報0.07元，跌16.67%；邁博藥業（2181）收報0.62元，跌16.22%；財華社集團（8317）創上市新低，見0.243元，收報0.243元，跌16.21%；江山控股（0295）收報0.053元，跌15.87%；電視廣播（0511）收報8.45元，跌14.65%。

 

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